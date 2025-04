Decenas de personas aprovechan el Viernes Santo para sacar el Real ID en Chicago

Las filas se extendían por cuadras mientras los residentes de Illinois acudían en masa para intentar obtener una identificación Real ID en el "supercentro" de la ciudad el viernes.

Las multitudes del Viernes Santo se congregaron en una esquina y calle abajo, esperando su oportunidad de obtener la ansiada identificación antes de la fecha límite de mayo, a pesar de los repetidos recordatorios de la oficina del Secretario de Estado de que la mayoría de los habitantes del estado no la necesitarán para viajar.

Además de afirmar que la fecha límite del 7 de mayo "no es realmente una fecha límite", Giannoulias ha "aconsejado a los habitantes de Illinois que no necesiten una identificación REAL ID en mayo que consideren esperar para evitar esperas en los centros".

Advirtió sobre largas esperas, un aumento en la demanda de citas y "confusión" nacional.

"No soy un experto en seguridad nacional", declaró Giannoulias al Chicago Sun-Times esta semana. "Pero me parece una enorme pérdida de tiempo y recursos para esta pequeña estrella en su licencia".

Aun así, las largas filas y la falta de citas persisten en los DMV de Illinois, incluyendo el Supercentro especializado en Real ID en Chicago, que ha registrado varios días de esperas interminables.

El antiguo edificio de Walgreens en el Loop de Chicago se utiliza a menudo como "supercentro de votación" durante la temporada electoral, pero ahora, ubicado en 191 N. Clark St., se conoce como el "Supercentro Real ID". Este supercentro, ubicado en el centro de la ciudad, cuenta con 30 mostradores de servicio individuales y solo atiende a personas sin cita previa. Abre de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes.

El supercentro se produce después de que la oficina del Secretario de Estado anunciara horarios adicionales en los DMV estatales, así como un portal en línea para ayudar a determinar qué residentes podrían necesitar una Real ID. Como parte de los esfuerzos continuos para abordar el aumento de la demanda, la oficina agregó casi 2500 citas diarias adicionales en los 44 DMV que solo atienden con cita previa en Chicago y sus suburbios, según un comunicado de prensa.

Las largas esperas y la dificultad para obtener citas hacen que sea crucial que los residentes Traigan la documentación correcta al ingresar.

Esto es lo que debe saber antes de visitar un DMV o un hipermercado:

¿Quién necesita una identificación Real ID?

Según el Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, "la mayoría de los habitantes de Illinois no la necesitan antes del 7 de mayo".

"Y aún pueden obtenerla después de esa fecha", dijo Giannoulias. "Antes de visitar el hipermercado o cualquiera de nuestros DMV, les recomiendo que confirmen que realmente necesitan una identificación REAL ID visitando realid.ilsos.gov".

Entonces, ¿quién la necesita en la fecha límite? La respuesta depende.

A partir del 7 de mayo, se requerirá una identificación que cumpla con los requisitos de la Real ID para abordar vuelos dentro de EE. UU. y entrar en ciertas instalaciones federales. Sin embargo, para quienes no la tengan, existen otras formas de identificación aceptables.

Contrariamente a la información errónea, no se necesitará una Real ID para conducir, declaró Giannoulias en una conferencia de prensa reciente.

"Queremos que los residentes de Illinois se aseguren de que realmente necesitan una identificación Real ID antes de acudir a un centro", dijo Giannoulias, promocionando el nuevo portal estatal de identificación Real ID. "Por ejemplo, les preguntará si tienen pasaporte estadounidense, tarjeta de entrada global o identificación militar. Si responden afirmativamente a cualquiera de ellos, les informará que no necesitan una identificación Real ID. Incluso si no tienen una y no van a volar en una aerolínea comercial el 7 de mayo o a principios del verano, tampoco la necesitan. Si han revisado el portal y han determinado que necesitan una identificación Real ID, les mostrará las opciones de atención sin cita previa del DMV y les informará cómo programar una cita en un centro cercano".

El Secretario de Estado de Illinois afirma que las identificaciones Real ID son "opcionales" para muchos en su portal en línea. Puede encontrar más información aquí.

¿Qué necesita si no tiene una identificación Real ID después del 7 de mayo?

Quienes no tengan una tarjeta Real ID antes de la fecha límite también pueden mostrar un pasaporte estadounidense.

Sin embargo, según la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), los pasaportes no son la única opción.

"La TSA acepta varios otros tipos de documentos de identidad", afirma la agencia en sus preguntas y respuestas sobre la Real ID.

Para obtener más información sobre las formas de identificación aceptables para abordar aviones, haga clic aquí.

¿Cómo saber si su licencia es una Real ID?

Las tarjetas que cumplen con la Real ID tienen una marca específica en la parte superior. En Illinois, esa marca es una estrella.

¿Dónde puede obtener una Real ID?

El supercentro está ubicado en 191 N. Clark St.

Las tarjetas de identificación también se pueden obtener en otras oficinas del DMV de Illinois. La Oficina del Secretario de Estado de Illinois tiene una sección en su sitio web que permite a los residentes programar citas para obtener sus licencias y tarjetas que cumplen con la Real ID. Pero tenga cuidado, advierten los funcionarios, ya que las citas para la Real ID pueden ser difíciles de conseguir.

Más información disponible aquí.

¿Qué necesita para obtener una tarjeta Real ID?

A continuación, encontrará una lista de verificación con todos los documentos necesarios que deberá presentar en una oficina del DMV.

Hay cuatro documentos que los residentes necesitarán para obtener una tarjeta que cumpla con los requisitos de la Real ID:

Comprobante de identidad y ciudadanía estadounidense o estatus legal. Presente uno de los siguientes documentos: original o copia certificada de un acta de nacimiento estadounidense; pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte; un Documento de Autorización de Empleo (Formulario I-766); una Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551); o un pasaporte extranjero vigente con visa adherida y un Formulario I-94 aprobado.

Para obtener una lista completa, consulte la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables.

Comprobante de número de Seguro Social (SSN) completo. Traiga uno de los siguientes documentos: tarjeta de Seguro Social; formulario W-2; talón de pago o recibo de depósito electrónico impreso con su nombre y SSN completo; formulario SSA-1099; o formulario no SSA-1099.

Se requieren documentos originales. Dos (2) documentos de residencia. Esto incluye documentos como una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler, una factura de hipoteca o un documento médico. Se requieren documentos impresos. No se aceptan imágenes de un teléfono celular, pero puede imprimir la imagen (por ejemplo, un extracto bancario) y proporcionar la copia impresa. Para obtener una lista completa, consulte la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables.

Comprobante de firma. Esto incluye documentos como tarjetas de crédito/débito, cheques cancelados o licencias de conducir/identificación vigentes de Illinois. Para obtener una lista completa, consulte la Tabla de Documentos de Identificación Aceptables.

¿Cuánto cuesta una Real ID?

Según la Secretaría de Estado, las tarjetas cuestan $30, el mismo precio que una licencia de conducir o tarjeta de identificación regular de Illinois.