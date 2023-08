Debate GOP: quién está dentro, quién está fuera y qué saber mientras los aspirantes republicanos se dirigen a Milwaukee

Ha llegado el primer debate republicano, que trae a los aspirantes republicanos al medio oeste mientras se enfrentan por primera vez antes de las elecciones de 2024.

Está previsto que los candidatos republicanos suban al escenario el miércoles en el Foro Fiserv en Milwaukee para el primero de tres debates actualmente programados.

Los primeros votantes primarios del GOP opinarán sobre la nominación cuando Iowa celebre su caucus el 15 de enero, seguido por otros primeros estados en febrero. Se espera que el eventual candidato se enfrente al presidente Joe Biden en noviembre.

A menos de cinco meses de que los caucus de Iowa impulsen el proceso de nominación presidencial del GOP, el debate es una oportunidad crítica para que los candidatos menos votados se presenten a millones de votantes, muchos de los cuales recién están comenzando a prestar atención a las elecciones.

He aquí un vistazo a lo que puede esperar:

¿Cuándo es el debate republicano?

El debate del miércoles por la noche está previsto que comience a las 8 p.m. hora local.

¿Quién está adentro y quién está fuera?

El favorito del GOP y expresidente Donald Trump ya ha anunciado que no asistirá al debate.

Los partidarios de Trump, incluida la representante Marjorie Taylor Greene, estarán en Milwaukee. Hay dudas sobre cuántos de sus sustitutos de campaña podrán ingresar a la sala de operaciones de Fox News. La cadena ha restringido su acceso a menos que sean invitados de otra organización de medios.

Otros ocho candidatos cumplieron con los requisitos de donación y encuestas para estar en el escenario, según el Comité Nacional Republicano.

Requisitos de calificación

Para calificar para el debate, los candidatos deben haber presentado su solicitud ante la Comisión Federal Electoral, firmar un compromiso de no participar en ningún debate que no sea del RNC y apoyar al eventual candidato republicano, además de los requisitos previos de votación y donación.

Los requisitos de votación y donación son los siguientes:

Demuestre al RNC antes del lunes que han obtenido más del 1% desde julio en tres encuestas nacionales, o en dos encuestas nacionales y una encuesta de cada uno de dos estados diferentes de primarias tempranas (Iowa, New Hampshire, Nevada y Carolina del Sur). Las encuestas deben cumplir con los estándares establecidos por el RNC. Demuestre al Comité Nacional Republicano antes del lunes que han atraído donaciones de al menos 40.000 personas, de las cuales al menos 200 provienen de cada uno de los 20 estados o territorios.

Quién está adentro

RON DESANTIS

El gobernador de Florida ha sido visto durante mucho tiempo como el principal rival de Trump, terminando en un distante segundo lugar detrás de él en las encuestas en los estados con votación anticipada y también en las encuestas nacionales, y recaudando una cantidad impresionante de dinero.

Pero la campaña de DeSantis ha tenido dificultades en las últimas semanas para estar a la altura de las altas expectativas. Despidió a más de un tercio de su personal cuando los documentos federales demostraron que su campaña estaba quemando dinero en efectivo a un ritmo insostenible.

Con Trump ausente, DeSantis puede ser el objetivo principal de otros en el escenario. Según personas familiarizadas con la planificación de DeSantis a quienes se les concedió el anonimato para discutir la estrategia, la campaña lo está preparando para ataques incesantes.

DeSantis ha estado participando en sesiones de preguntas y respuestas relacionadas con el debate al menos una vez por semana, y ha contado con la ayuda del experimentado estratega de debate Brett O'Donnell.

TIM SCOTT

El senador de Carolina del Sur ha estado buscando un momento decisivo. El primer debate podría ser su oportunidad.

Scott, un prolífico recaudador de fondos, comenzó el verano con 21 millones de dólares en efectivo disponibles.

En una encuesta aprobada por un debate en Iowa, Scott se unió a Trump y DeSantis en alcanzar los dos dígitos. El senador ha centrado gran parte de sus recursos de campaña en el estado que lidera la votación del GOP, que tiene una gran cantidad de votantes evangélicos blancos.

Scott emprenderá la campaña electoral por los primeros estados después del debate, viajando a New Hampshire, Iowa y su estado natal de Carolina del Sur, donde tiene previstas cuatro paradas el lunes.

NIKKI HALEY

Ha invadido los estados con votación anticipada con eventos de campaña, explicando a las multitudes sus éxitos al derrocar a un veterano legislador de Carolina del Sur y luego convertirse en la primera mujer gobernadora del estado y la primera gobernadora de una minoría. Haley, que también fue embajadora de Trump ante la ONU durante unos dos años, cita con frecuencia su experiencia internacional, centrándose en la amenaza que China representa para Estados Unidos.

Haley, la única mujer en la carrera republicana, ha dicho que los estudiantes transgénero que compiten en deportes es "el tema de las mujeres de nuestro tiempo" y ha recibido elogios de un importante grupo antiaborto, que la calificó de "dotada excepcionalmente para comunicarse desde una perspectiva de la mujer”.

Entrando a la carrera en febrero, Haley recaudó 15,6 millones de dólares. Sin mencionar los planes de atacar mientras hablaba con periodistas en Iowa a principios de este mes, Haley explicó por qué se presentó en la feria estatal con una camiseta que decía: "Subestimarme, será divertido".

VIVEK RAMASWAMY

El empresario de biotecnología y autor de “Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam” es uno de los favoritos del público en eventos con múltiples candidatos y ha obtenido buenos resultados a pesar de no ser conocido a nivel nacional cuando entró a la carrera.

La campaña de Ramaswamy dice que alcanzó el límite de donantes a principios de este año, pero este verano lanzó el “Gabinete de cocina de Vivek” para aumentar aún más el número de donantes al permitir que los recaudadores de fondos se queden con el 10% de lo que aportan para su campaña.

Mientras lleva a cabo una agenda de campaña vertiginosa, Ramaswamy prácticamente no ha hecho ninguna preparación formal para el debate, según un asesor principal al que se le concedió el anonimato para discutir la estrategia de campaña. El asesor dijo que pasará el día anterior al debate jugando tenis y pasando tiempo con la familia.

CHRIS CHRISTIE

El exgobernador de Nueva Jersey abrió su campaña presentándose como el único candidato dispuesto a enfrentarse a Trump. Christie pidió al expresidente que "se presente en los debates y defienda su historial", calificándolo de "cobarde" si no lo hace.

El mes pasado, Christie, que inició su campaña en junio, dijo a CNN que había superado los “40.000 donantes únicos en sólo 35 días”. También ha cumplido con los requisitos electorales.

DOUG BURGUM

Burgum, un rico ex empresario de software que ahora cumple su segundo mandato como gobernador de Dakota del Norte, ha estado utilizando su fortuna para impulsar su campaña.

El mes pasado anunció un programa para regalar tarjetas de regalo de 20 dólares (“Tarjetas de ayuda Biden”, criticando el manejo de la economía por parte del presidente Joe Biden) a hasta 50.000 personas a cambio de donaciones de 1 dólar. Los críticos han cuestionado si la oferta viola la ley de financiación de campañas.

Aproximadamente una semana después de lanzar ese esfuerzo, Burgum anunció que había superado el límite de donantes. Los bombardeos publicitarios en los estados con votación temprana lo ayudaron a cumplir con los requisitos de las encuestas.

Sin embargo, es posible que Burgum no pueda participar en el debate del miércoles después de que se lesionó esta semana jugando baloncesto y fue llevado a la sala de emergencias.

El portavoz de la campaña, Lance Trover, dijo el miércoles que "no está claro si podrá presentarse al debate". La lesión, que ocurrió el martes mientras Burgum jugaba con el personal de campaña, fue reportada por primera vez por CNN.

MIKE PENCE

El vicepresidente de Trump había alcanzado el límite de las encuestas, pero tuvo dificultades para reunir un número suficiente de donantes, lo que plantea la posibilidad de que no califique para el primer debate.

Pero el 8 de agosto, la campaña de Pence anunció que había cruzado el límite de los 40.000 donantes y también que se había convertido en el primer candidato en presentar formalmente su recuento de donantes al Comité Nacional Republicano para su verificación.

Un asesor que habló bajo condición de anonimato para discutir la estrategia interna dijo a principios de este mes que Pence había participado en aproximadamente media docena de sesiones formales de preparación del debate hasta la fecha, incluida al menos una en la que un asistente de campaña anteriormente cercano a Trump está desempeñando el papel de parte del expresidente.

ASA HUTCHINSON

El ex gobernador de Arkansas durante dos mandatos fue el último candidato que cumplió con los requisitos del RNC. Hutchinson, que satisfizo los requisitos de las encuestas pero trabajó lentamente para superar el límite de donantes, dijo el domingo en CNN que finalmente había superado los 40.000 donantes únicos.

Hutchinson se presenta en el molde de un republicano de la vieja escuela y se ha diferenciado de muchos de sus rivales republicanos por su disposición a criticar a Trump. Publicó peticiones en Twitter pidiendo donaciones de 1 dólar para ayudar a asegurar su puesto.

¿Quién ha decidido no participar?

DONALD TRUMP

El actual favorito del GOP cumplió hace tiempo los requisitos de las encuestas y de los donantes. Pero Trump ha optado por no participar en el debate del miércoles, y potencialmente en cualquier otro que pueda seguir.

"El público sabe quién soy y qué presidencia exitosa tuve", escribió Trump en su sitio de redes sociales durante el fin de semana. “¡POR LO TANTO NO HAGO LOS DEBATES!”

Su portavoz no aclaró de inmediato si planea boicotear todos los debates primarios o sólo los que están programados actualmente. Trump también ha dicho que no firmaría el compromiso del debate.

Ha planteado una variedad de posibles opciones de contraprogramación, en particular una entrevista competitiva con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, quien ahora tiene un programa en X, el sitio antes conocido como Twitter. El día después del debate, se espera que Trump vaya a Atlanta para ser fichado por cargos estatales de extorsión por sus presuntos esfuerzos por anular las elecciones de 2020.

¿Quién está fuera?

FRANCIS SUAREZ

El alcalde de Miami dijo a The Associated Press el viernes que había calificado para el debate, pero los funcionarios del partido no estuvieron de acuerdo. Altos asesores del Comité Nacional Republicano que hablaron bajo condición de anonimato para compartir discusiones internas dijeron más tarde que Suárez aún no había cumplido oficialmente los criterios, y que Suárez no estaba entre los candidatos enumerados en la alineación oficial en el escenario publicada el lunes por la noche.

Suárez ha sido uno de los candidatos más creativos en sus esfuerzos por aumentar el número de donantes. Ofreció la oportunidad de ver el debut de la leyenda del fútbol argentino Lionel Messi como jugador del Inter Miami, diciendo que los donantes que donará 1 dólar tendrían la oportunidad de obtener entradas de primera fila.

Todavía por debajo del límite de donación, siguió una página del manual de Burgum al ofrecer una “Tarjeta de Ayuda Bidenomics” de 20 dólares a cambio de donaciones de 1 dólar. Un súper comité de acción política que apoya a Suárez lanzó un sorteo para tener la oportunidad de ganar hasta $15,000 en matrícula, a cambio de una donación de $1 para la campaña de Suárez.

LARRY ELDER

El locutor de radio conservador afirmó el lunes que había cumplido con los requisitos para el debate, compartió la carta enviada al director del debate, David Bossie, y dijo que Elder planeaba llegar a Milwaukee el martes por la tarde.

Tras el anuncio del RNC, la campaña de Elder dijo que planeaba demandar al partido “por su intento de última hora de mantenerlo fuera del escenario del debate, incluso después de que completó, y en algunos casos, excedió, todos los requisitos”.

PERRY JOHNSON

Johnson, un hombre de negocios rico pero en gran parte desconocido de Michigan, dijo en las redes sociales a principios de este mes que había conseguido 40.000 donantes. La semana pasada, dijo que había cumplido con otros requisitos y el lunes publicó una foto de su compromiso de debate firmado.

Pero después de que se anunció la lista del RNC, sin él, Johnson llevó su descontento a las redes sociales, escribiendo que "el proceso de debate ha sido corrupto, simple y llanamente" y agregó que estaría en Milwaukee el miércoles "y tendrá más que decir” sobre el proceso el martes.

WILL HURD

El ex congresista de Texas, el último candidato en participar en la carrera, el 22 de junio, ha dicho repetidamente que no se comprometería a apoyar al eventual candidato republicano, una postura que lo mantendría fuera del escenario incluso si tuviera los números electorales que lo califican.

Que estar atento

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ocupa un distante segundo lugar detrás de Trump en muchas encuestas, apuesta a que un buen resultado consolidará su estatus como la alternativa más fuerte al expresidente a pesar de sus muchos tropiezos. El equipo de DeSantis ve al recién llegado Vivek Ramaswamy, un empresario de 38 años, como una amenaza, mientras que el senador de Carolina del Sur Tim Scott, la ex embajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley y el exvicepresidente Mike Pence se han posicionado para competir.

El debate también presenta a un puñado de críticos agresivos de Trump encabezados por el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, cuyo mensaje anti-Trump es la pieza central de su campaña a pesar de la continua popularidad del expresidente en el partido. Otros candidatos menos conocidos, incluido el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, están tratando en gran medida de presentarse a los votantes de todo el país para ayudar a calificar para el segundo debate.

"Todos deben estar preparados para una guerra total como de costumbre", dijo el veterano estratega republicano Stephan Thompson.

La innegable presencia de Trump

Trump es el tema central en el Partido Republicano de hoy, lo que significa que será el tema central en el debate incluso en ausencia. Hasta este punto, la mayoría de sus rivales han caminado de puntillas alrededor del expresidente, sin querer plantear serias preocupaciones sobre su creciente bagaje legal, sus mentiras sobre las elecciones de 2020 y su estilo de liderazgo divisivo.

Puede ser más difícil para los candidatos evitar preguntas difíciles sobre las muchas deficiencias de Trump el miércoles por la noche, especialmente con críticos abiertos como Christie presionando el tema. El enfoque de DeSantis es particularmente significativo dada su lucha por aprovechar las deficiencias de Trump hasta ahora, aunque los aliados de DeSantis publicaron un memorando la semana pasada alentándolo a defender al expresidente durante el debate.

Pocos rivales republicanos, si es que hay alguno, han navegado con éxito la delicada política de Trump durante los últimos ocho años. Están a punto de ser puestos a prueba nuevamente bajo las luces más brillantes de la política presidencial.

Campo minado del aborto

Durante gran parte del año, muchos candidatos republicanos han eludido preguntas específicas sobre el aborto y si apoyarían una ley federal que prohibiera el procedimiento en todo el país. Lo que digan o no digan el miércoles por la noche podría tener graves consecuencias políticas a corto y largo plazo. Y no hay respuestas fáciles.

Los conservadores religiosos que ejercen una tremenda influencia en las elecciones primarias del GOP (especialmente en las primeras asambleas electorales de Iowa en el país) apoyan firmemente una prohibición del aborto a nivel nacional. Pero la franja más amplia de votantes que finalmente decidirán las elecciones generales del próximo otoño apoya abrumadoramente el derecho al aborto.

No busque más allá de DeSantis para encontrar evidencia del delicado baile sobre el aborto. Hace apenas cuatro meses, el gobernador de Florida promulgó una ley de Florida que prohíbe los abortos a las seis semanas de embarazo, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Pero ha evitado en gran medida el tema durante la campaña electoral. Scott y Pence están del otro lado. Ambos han dicho que firmarían una prohibición nacional del aborto si fueran elegidos. Y Pence planea insistir en el tema en el escenario del debate, lo quieran o no sus rivales. Los demócratas esperan que así sea.

Candidatos destacados

Para algunos candidatos, este debate presidencial podría ser el último a menos que logren lograr un momento decisivo. Pence, en particular, tuvo dificultades para alcanzar los límites de recaudación de fondos necesarios para calificar para el evento del miércoles. Hutchinson y Burgum apenas alcanzaron la marca del 1% en las encuestas. Eso da a varios candidatos un gran incentivo para generar un momento viral que será recordado (y reproducido en las redes sociales y la televisión por cable) durante las próximas semanas.

La mayoría habrá preparado líneas diseñadas para hacer precisamente eso, aunque no es fácil pronunciar esas líneas sin que suenen demasiado escritas. Eso no les impedirá intentarlo. El próximo debate está previsto para el 27 de septiembre en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. Trump ya ha dicho que tampoco participaría en ese. Y dados los crecientes límites de encuestas y recaudación de fondos, sería una sorpresa ver a los ocho candidatos nuevamente en el escenario.

¿Por qué Wisconsin?

Los republicanos eligieron Milwaukee para el primer debate y para la convención nacional en sólo 11 meses, en gran parte debido al bien ganado estatus de Wisconsin como estado indeciso. Cuatro de las últimas seis elecciones presidenciales se decidieron aquí por menos de un punto porcentual: Donald Trump ganó por estrecho margen en 2016 antes de perder por un margen similar en 2020.

Wisconsin será uno de los mayores volados en las elecciones generales. Es una distinción sostenida por un número cada vez menor pero a menudo cambiante de lugares, a medida que antiguos estados indecisos como Ohio y Florida se vuelven más confiablemente republicanos y Virginia y Colorado más demócratas. Eso deja a Wisconsin, junto con Georgia, Arizona, Pensilvania y Nevada, entre los estados más competitivos que podrían decidir la presidencia.

En una señal de la importancia de Wisconsin, Biden viajó a Milwaukee la semana pasada para hablar sobre su trabajo para crear empleos en el sector manufacturero. El domingo, su campaña anunció que gastará 25 millones de dólares para publicar anuncios en siete estados, incluido Wisconsin, para contrarrestar a los republicanos mientras debaten. La compra de publicidad incluye las primeras inversiones de la campaña en medios hispanos y negros, dijo la campaña.

