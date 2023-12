¿Cuántos autos remolcaron durante la primera noche de la prohibición de estacionamiento nocturno en invierno?

CHICAGO - Se remolcaron más vehículos en Chicago en 2023 en comparación al año pasado cuando comenzó la prohibición de estacionamiento nocturno en invierno en la ciudad.

Docenas de residentes de Chicago se despertaron sin sus vehículos el viernes por la mañana. La ciudad dijo que 263 vehículos fueron remolcados entre las 3 y las 7 a.m. de este viernes.

La prohibición anual de estacionamiento nocturno en invierno de Chicago entró en vigor el viernes a las 3 a. m. y permanecerá vigente hasta el 1 de abril, independientemente si cae nieve o no. Se prohíbe estacionarse en 107 millas de las calles principales de la ciudad entre las 3 a.m. y las 7 a.m. durante los meses de invierno.

Cada año, el cambio genera cientos de remolques durante la primera noche.

Durante la noche, se vio cómo llevaban varios coches a uno de los dos estacionamientos (o corralones) utilizados por la ciudad cuando entró en vigor la prohibición de estacionamiento.

El año pasado, 242 coches fueron remolcados la primera noche de la prohibición de aparcamiento.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que la decisión de hacer que la prohibición sea anual en función de las fechas y no del clima tiene como objetivo facilitar las cosas a los residentes.

"Tenemos que mantener la ciudad en movimiento", dijo Cole Stallard, comisionado del Departamento de Calles y Saneamiento (DSS, por sus siglas en inglés). “Creemos que la coherencia es clave. (La fecha) es el 1 de diciembre porque no se puede predecir el clima de Chicago".

Las calles en las que está prohibido aparcar están señalizadas: un cartel azul con un copo de nieve blanco. También puedes ver el mapa completo de restricciones aquí.

En promedio, los funcionarios de la ciudad dicen que se remolcaron 65 automóviles por noche durante los meses que la prohibición estuvo vigente entre 2022 y principios de 2023.

Tener las calles despejadas durante estas horas significa que las carreteras se pueden limpiar y salar adecuadamente durante las nevadas, según el DSS.

"Tener esta regla consistente para el estacionamiento nocturno permite que los equipos de remoción de nieve planifiquen y ejecuten sus operaciones de manera más efectiva, y pedimos a los residentes y visitantes que sigan las señales de restricción de estacionamiento publicadas para que las rutas críticas puedan ser completamente saladas y limpiadas durante los eventos climáticos invernales", explicó Stallard en un comunicado de prensa.

Los conductores de Chicago también deben tener en cuenta que el viernes entrará en vigor una restricción de estacionamiento en invierno separada, dijo el DSS, que está relacionada con la cantidad de nieve.

"Existe una prohibición de estacionamiento separada relacionada con la nieve para otras 500 millas de calles principales y puede activarse después de que haya al menos dos pulgadas de nieve en la calle, sin importar la hora del día o la fecha del calendario", indicó el DSS.

Según la ciudad, la prohibición de nieve de dos pulgadas no se activa con frecuencia. Sin embargo, cuando es así, los automovilistas podrían descubrir que su vehículo ha sido multado o remolcado, agregó la ciudad.

¿Qué pasa si remolcan mi auto?

Los automóviles que se dejen estacionados en vías designadas durante las horas de prohibición de estacionamiento serán remolcados, lo que dejará a los conductores con una tarifa de remolque mínima de $150, una multa de $60 y una tarifa de almacenamiento de $25 por día. Los vehículos que violen la prohibición serán remolcados a dos corralones: Lote 2 ubicado en 10301 S. Doty Ave. o Lote 6 ubicado en 701 N. Sacramento.

Puede consultar la ubicación de un vehículo remolcado en el sitio web de la ciudad.