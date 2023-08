Crisis de migrantes: “No hay mucho más que podamos hacer”, dijo senadora estatal de Illinois

Chicago ha recibido a 13,500 migrantes desde hace un año, muchos de ellos siguen refugiados en lugares no acondicionados, esto siendo un retraso en su proceso de lidiar con la crisis. Por lo que, ante la pregunta: ¿Qué va a pasar con ellos en el corto y mediano plazo? Parece no tener respuesta inmediata por parte del gobierno de Illinois.

La senadora estatal de Illinois por el distrito 11, Celina Villanueva, dice que el estado está ayudando a los migrantes enviados desde Texas con los recursos que tienen, “pero no hay mucho más que podamos hacer”, dijo.

Explica que algunas de las soluciones que han propuesto concejales y otros representantes estatales, como otorgar permisos de trabajo a los migrantes, sólo pueden ser ofrecidas por el presidente estadounidense Joe Biden o por el Congreso.

“Todos estamos atorados en el mismo ciclo. Si no hacen nada el Presidente ni el Congreso en esta situación, no podemos hacer mucho más aparte de poner dinero a servicios comunitarios”, dijo.

Hace un año Chicago recibió al primer autobús con migrantes y desde entonces alberga a 13,500 personas en busca de asilo y refugio. De los cuales, 2,036 esperan ser reubicados en refugios, según cifras de la alcaldía.

Actualmente, 1,650 migrantes están alojados en comisarías de la policía de Chicago y 386 en el aeropuerto de O’Hare.

“El plan se está desarrollando como viene la gente, el año pasado no sabíamos si iba a ser un autobús o si eran 100, ahora estamos a un año y no hay cambios, siguen llegando y no hay cambios”, dijo Villanueva.

"La gente va a querer regresar a los parques, a sus programas, a todo eso, así que es un plan que se continúa desarrollando”, dijo reconociendo que no es sostenible mantener a los migrantes en espacios públicos.

AYUDA A MIGRANTES E INDOCUMENTADOS

La ayuda financiera proveniente del presupuesto de Illinois incluyó una suma de $51 millones en mayo de este año, y $90 millones en otoño del 2022, dijo la senadora.

El dinero se distribuye directamente a la alcaldía de Chicago y al condado de Cook quienes trabajan en conjunto con organizaciones comunitarias para brindar ayuda y recursos a los migrantes.

“Ha sido una cifra muy grande porque es inmediato, no quiere decir que otro dinero no se ha estado dando a otras organizaciones que ayuda a otros migrantes”, comentó.

Villanueva enfatizó que la ayuda que se está dando a los migrantes, que cruzaron la frontera sur y que fueron enviados por el gobierno de Texas a Chicago, no está disminuyendo la ayuda a inmigrantes indocumentados que ya vivían en el estado antes de la crisis.

“Hemos estado luchando para todos porque hay suficiente para ofrecerle ayuda a todo el mundo. Como representantes de la comunidad latina es importante que sepan que estamos luchando para ellos, para el bien de sus familias”, dijo.

ASISTENCIA MÉDICA A MIGRANTES

Villanueva explicó que a nivel estatal están tratando de ayudar a la ciudad y al condado de Cook para que puedan brindar asistencia médica a los migrantes que llegan enfermos.

“El Cook County Hospital está ayudando con el cuidado de salud. El otro programa es el Medicaid para indocumentados, estamos luchando para poner más dinero y darle cuidado a la gente que ya estaba aquí”, dijo.