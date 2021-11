COVID-19 y Acción de Gracias, ¿qué recomiendan funcionarios de salud para celebrar en familia?

ILLINOIS – Funcionarios de salud han dado la luz verde para que familias puedan reunirse en Acción de Gracias, siempre y cuando todos estén vacunados.

Y es que los casos de COVID-19 van en aumento aquí en el estado de Illinois, que ya sobrepasó el pico del verano. Según el Departamento de Salud Pública de Illinois, el estado tiene como promedio unos 4,618 nuevos casos de coronavirus por día, lo que representa un aumento del 122% en los últimos 31 días.

Pero a pesar de estas cifras, funcionarios de salud de Chicago aseguraron que aun podemos celebrar en familia tomando algunas medidas de seguridad.

La doctora Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, alienta a aquellos no vacunados a evitar reunirse en grupo. No obstante, quienes aún se vayan a reunir, la Dra. Arwady recomienda hacerse un examen de COVID-19 de antemano y portar cubrebocas mientras esté en espacios interiores con otras personas.

Quienes tengan algunos síntomas de resfriado, la Dra. Arwady aconsejó a no acudir a ninguna reunión.

Según los expertos médicos, otra manera segura de celebrar este día de Acción de Gracias es haciéndolo de manera virtual.

A continuación, te tenemos un desglose de la guía de COVID de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y del Departamento de Salud Pública del Condado Cook (CCDPH) para que puedas celebrar Acción de Gracias en familia de la forma más segura posible.

¿Necesito usar una máscara en espacios interiores?

Si bien Illinois todavía tiene un mandato de máscara interior para los mayores de 2 años, solo se aplica a lugares públicos y no a residencias privadas.

Si no está vacunado, una buena regla general en todos los espacios interiores, de acuerdo con el CCDPH, es usar una máscara bien ajustada sobre la boca y la nariz no solo para protegerse a sí mismo, sino también a quienes lo rodean y que son de alto riesgo. O si aún no es elegible para recibir la vacuna.

Si puede, abra las ventanas en su reunión navideña para aumentar la ventilación, o mueva su reunión al aire libre por completo.

¿Qué pasa si no me he vacunado?

Se recomienda que reciba al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 si es elegible antes de una reunión o viaje, para protegerse y proteger a otros que son más vulnerables.

Si no está completamente vacunado, lo que significa que no han pasado al menos dos semanas desde la segunda dosis de Pfizer o Moderna, o dos semanas después de la vacuna de Johnson & Johnson, es mejor permanecer con mascarillas en el interior en todo momento, excepto cuando coma o beba.

También se recomienda realizar la prueba dentro de las 24 horas antes de estar con otras personas que no estén en su hogar.

Si no ha sido vacunado, es mejor usar una máscara y mantenerse socialmente distante.

¿Qué pasa si me han vacunado?

Si ha sido vacunado y es elegible para recibir una vacuna de refuerzo, lo que significa que tiene 18 años o más y han pasado al menos seis meses desde su última dosis de Pfizer o Moderna o al menos dos meses desde la vacuna de Johnson & Johnson - se recomienda que obtenga uno.

Los reguladores federales han recomendado recibir la misma marca que la primera dosis para las dosis de refuerzo, y la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, la Dra. Allison Arwady, dijo que eso se aplica particularmente a quienes recibieron una vacuna de ARNm. Por ejemplo, si recibió las dos dosis de Pfizer, se recomienda obtener la dosis de refuerzo con Pfizer.

Para aquellos que recibieron la vacuna Johnson & Johnson, Arwady dijo que “definitivamente estamos viendo personas que eligen recibir Pfizer o Moderna como dosis de seguimiento”, una medida que ella “apoya plenamente”.

¿Debería hacerme la prueba?

Si está enfermo o tiene síntomas de COVID-19, es mejor hacerse la prueba y no participar en la organización o unirse a ninguna reunión navideña.

También se recomienda la prueba para aquellos que han estado en contacto cercano con alguien que recientemente dio positivo por COVID. Si está completamente vacunado, eso significa hacerse la prueba de 5 a 7 días después de la última exposición.

Si no está completamente vacunado, hágase la prueba inmediatamente después de descubrir que ha estado en contacto cercano, y luego nuevamente en 5-7 días si se presentan síntomas.

CCPDH también recomienda realizar la prueba dentro de las 24 horas antes de estar con otras personas que no estén en su hogar.

Por último, pregúntele a su familia o al anfitrión del Día de Acción de Gracias sobre cuáles son sus preferencias en cuanto a las pruebas o la vacunación, especialmente si viaja a través de un lugar público interior lleno de gente, como un aeropuerto, hacia la reunión.