COVID-19: Síntomas, Señales y Cronología

El coronavirus parece continuar en nuestras vidas, para las personas que dan positivo por COVID-19 y tienen síntomas, aquí les presentamos las señales que debemos tener en mente.

De acuerdo con los Centros CDC, los síntomas pueden sentirse de entre 2 a 14 días si alguien se ve expuesto al virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomienda permanecer aislados por 5 días y si ya no tienen fiebre por 24 horas sin recurrir a medicamento para la fiebre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los centros CDC indican que la mayoría de las pesonas con COVID-19 "sienten mejoría en unos dias a unas semanas tras el contagio.” Sin embargo también señala que las condiciones tras el virus pueden incluir una amplio rango de problemas a la salud, condiciones que pueden demorar semanas, meses y hasta años para recuperarse.”

Según los CDC, estos son los síntomas más communes:

Síntomas Generales

Fatiga

Síntomas que empeoran trash acer esfuerzo físico o mental

Fiebre

Síntomas Respiratorios y del Corazón

Tos

Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)

Dolor o presión persistente en el pecho

Ritmo del Corazón Rápido

Síntomas Neurológicos

Dificultad al pensar o al enfocarse

Dolor de Cabeza

Problemas al dormir

Mareos

Confusión

Pérdida reciente del olfato o el gusto

Ansiedad

Depresión

Síntomas Adicionales

Diarrea

Dolores musculares y corporales

Dolor estomacal

Congestión o moqueo

Cambios en el ciclo menstrual

Fiebre o escalofríos

Náuseas o vómitos

Piel, labios o lechos de uñas pálidos, grises o azulados, según el tono de la piel

Incapacidad de despertarse o permanecer despierto

Dificultad para respira

El Departamento de Salud Pública de Chicago dice que hay que tener en mente que no debemos querer contraer COVID-19 solo por el hecho de tenerlo y ya. La principal doctora de Chicago, Allison Arwady pide precaución, señalando que las personas no deben de intentar contraer el virus solo para que ya les de y salir de esta, “estamos escuchando que hay personas que estan hacienda eso, pero eso no debe de ser porque no se sabe que riesgos a largo plazo podrían desarrollar esas personas.”

Para más detalles sobre el COVID-19 y los Síntomas haz clic aquí