Cosas que hacer en Chicago y sus alrededores este fin de semana

Hay mucho que hacer en Chicago este fin de semana, desde un festival de literatura hasta comediantes y más.

Romance y fantasía chocan: Festival de Literatura Romantasy

QUÉ: El Festival de Literatura Romantasy celebra a algunos de los autores de género más interesantes de todo el país, junto con una presentación especial del musical original de estreno mundial de Otherworld, 'TWIHARD! UNA PARODIA MUSICAL DE CREPÚSCULO”.

DÓNDE: Otherworld Theatre, 3914 N. Clark St., Chicago IL

CUÁNDO: Del 22 al 24 de marzo

Nueva experiencia de juego: Velocity Esports en Schaumburg

QUÉ: Velocity Esports es la experiencia de entretenimiento de vanguardia más nueva, sala de juegos y deportes electrónicos con más de 100 títulos para juegos de PC y consola, y una sala de billar.

DÓNDE: Woodfield Mall, Schaumburg IL

CUÁNDO: Abre el sábado 23 de marzo

Slinging Ink en el 14º anual Chicago Tattoo Arts Festival

QUÉ: Si eres un aficionado a los tatuajes o simplemente estás pensando en hacerte tu primer tatuaje, el Chicago Tattoo Arts Festival es un gran lugar para conocer tatuadores y programar una sesión.

DÓNDE: Stephens Convention Center, 5555 N River Rd, Rosemont, IL

CUÁNDO: Del 22 al 24 de marzo

Haz reír con Ali Wong

QUÉ: Ali Wong, mejor conocida por sus especiales de comedia de Netflix y sus películas, “Beef” y “Always Be My Maybe”, traerá su gira de stand up a la ciudad de los vientos.

DÓNDE: Chicago Theatre, 175 N State St, Chicago, IL

CUÁNDO: Del 22 al 24 de marzo

‘CHRYSTAL’: Cirque Du Soleil sobre hielo

QUÉ: CHRYSTAL, una producción única que lleva las artes circenses al hielo por primera vez, lleva al público a un viaje inolvidable al vívido y caprichoso mundo de la imaginación.

DÓNDE: NOW Arena, 5333 Prairie Stone Pkwy, Hoffman Estates, IL

CUÁNDO: Del 22 al 24 de marzo

Ballet de la ciudad de Nueva York

QUÉ: El New York City Ballet celebra su 75 aniversario con una serie de actuaciones.

DÓNDE: Harris Theatre para Música y Baile, 205 E. Randolph, Chicago, IL

CUÁNDO: Del 20 al 23 de marzo

Celebre la historia detrás del ascenso a la fama de Emilio y Gloria Estefan

QUÉ: ‘¡ON YOUR FEET!’ es la inspiradora historia real sobre Emilio y Gloria Estefan, dos personas que creyeron en su talento (y el uno en el otro) para convertirse en una sensación internacional.

DÓNDE: CIBC Theatre, 18 W Monroe St, Chicago, IL

CUÁNDO: Del 20 al 24 de marzo

Ópera en su máxima expresión: 'Aida' en la Lyric Opera House

QUÉ: La Ópera Lírica de Chicago cierra su temporada 2023/2024 con 'Aida' de Verdi

DÓNDE: Lyric Opera House, 20 N. Wacker Drive, Chicago, IL

CUÁNDO: Hasta el 7 de abril

Rendezvous Arts: Honrando a los compositores judíos que murieron durante el Holocausto

QUÉ: El Black Oak Ensemble, un trío de cuerdas con sede en Chicago, tocará obras de compositores judíos que murieron durante el Holocausto. El artista visual Kevin Lahvic acompañará la actuación con pintura en vivo. Presentado por Rendezvous Arts.

DÓNDE: Gorton Center, 400 E. Illinois Rd., Lake Forest, IL; Artifact Events, 4325 N. Ravenswood Ave, Chicago IL

CUÁNDO: Viernes por la tarde, 22 de marzo y domingo por la tarde, 24 de marzo

Dúo de música country-pop Dan + Shay

QUÉ: El dúo tres veces ganador del premio Grammy (y jueces de The Voice), Dan y Shay, traen su 'Heartbreak On The Map Tour' a Chicago.

DÓNDE: United Center, 1901 W Madison St, Chicago, IL

CUÁNDO: 22 de marzo