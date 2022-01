Continúa polémica sobre protocolos de COVID entre CPS y CTU

CHICAGO - Las conversaciones entre los líderes escolares de Chicago y el sindicato de maestros se reanudaron el domingo en medio de un enfrentamiento por el aprendizaje remoto y otras medidas de seguridad de COVID-19 que han llevado a la cancelación de clases por tres días corridos y se aproximaron al comienzo de otra semana en el tercer distrito escolar más grande de la nación.

Los problemas en disputa incluyeron pruebas y métricas para cerrar escuelas. El Sindicato de Maestros de Chicago quiere la opción de volver a la instrucción remota en todo el distrito, y la mayoría de los miembros se han negado a enseñar en persona hasta que haya un acuerdo o cuando el último pico de COVID-19 disminuya. Pero los líderes de Chicago rechazaron el aprendizaje remoto en todo el distrito, diciendo que es perjudicial y que las escuelas son seguras. En cambio, Chicago optó por cancelar las clases en su totalidad dos días después de que los estudiantes regresaran de las vacaciones de invierno.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las Escuelas Públicas de Chicago enfrentan los mismos problemas de pandemia que otros distritos en todo el país, y más personas regresan al aprendizaje remoto a medida que aumentan las infecciones y los miembros del personal son marginados. Pero la situación en Chicago, amistosa con los sindicatos, se ha amplificado en una disputa laboral que es familiar para las familias en el distrito mayoritariamente negro y latino de bajos ingresos que han visto interrupciones durante una pelea de protocolo de seguridad similar al año pasado, una huelga de 2019 y un paro laboral en 2016.

“Lo que hizo el sindicato de maestros fue una huelga ilegal. Abandonaron sus puestos y abandonaron a los niños y sus familias”, expresó la alcaldesa Lori Lightfoot el domingo en “Meet The Press” de NBC. “Trabajamos diligentemente todos los días en la mesa de negociaciones para reducir las diferencias y cerrar un trato”, agregó Lightfoot.

Sus declaraciones no fueron tan despectivas como el día anterior cuando, poco después de que el sindicato hiciera pública su última oferta, dijo: “Liderazgo de la CTU, no estás escuchando” y prometió no “ceder”. Ambas partes han presentado quejas a una junta laboral estatal.

Los líderes sindicales acusaron a Lightfoot de intimidación, diciendo que están de acuerdo en que la instrucción en persona es mejor, pero que la pandemia está obligando a tomar decisiones difíciles. La asistencia disminuyó antes de las cancelaciones debidas a los estudiantes y maestros en aislamiento por una posible exposición al virus y las familias que optaron por mantener a los niños en casa voluntariamente.

“Como educadores, estamos tratando de utilizar todas las herramientas que tenemos para hacer que nuestra comunidad sea segura y educar a los niños”, indicó Jesse Sharkey, presidente del sindicato, hablando el sábado en una conferencia de prensa con el reverendo Jesse Jackson, criticando a cualquiera que sugiere que los miembros del sindicato están mostrando una falta de preocupación por los niños. “Es difícil de creer que la alcaldesa realmente crea eso”.

Hubo algunos avances.

El distrito informó el sábado por la noche que permitirá más incentivos para los maestros sustitutos, proporcionará máscaras KN95 para todos los maestros y estudiantes, y que Illinois proporcionará alrededor de 350,000 pruebas de antígenos. Pero ambas partes se mantuvieron alejadas en cuestiones clave, incluidas las métricas de COVID-19, que conducirán al cierre de escuelas individuales y a la compensación. El distrito reiteró que no les pagará a los maestros que no se presenten a las escuelas, incluso si intentaron iniciar sesión en sistemas de enseñanza remota. El sindicato no quiere que ninguno de sus aproximadamente 25,000 miembros sea disciplinado o pierda su salario.

Los líderes del distrito han dicho que algunas escuelas, donde se presentó suficiente personal, pueden ofrecer instrucción el lunes incluso sin un acuerdo; todos los edificios han permanecido abiertos para la recogida de comida. Sin embargo, solo un puñado de directores comentaron que tenían personal para abrir y muchos cancelaron preventivamente las clases de los lunes, anticipando escasez.

Los líderes escolares han promocionado un plan de seguridad de $ 100 millones, que incluye purificadores de aire en cada salón. Además, aproximadamente el 91% del personal está vacunado y se requieren máscaras en el interior.

Desde el comienzo del año académico, algunas aulas individuales han cambiado temporalmente a la instrucción remota cuando hay infecciones. Pero al rechazar un retorno a gran escala al aprendizaje remoto, los funcionarios de salud de la ciudad argumentaron que la mayoría de los estudiantes enviados a cuarentena debido a una posible exposición en el aula no contraen COVID-19. El distrito está poniendo a prueba un programa de “prueba para quedarse” para reducir los tiempos de aislamiento.

El sindicato argumenta que las medidas se quedan cortas, especialmente considerando el aumento impulsado por ómicron que ha trastornado el regreso al trabajo y a las clases. También ha criticado al distrito por no inscribir a suficientes estudiantes en un programa de pruebas y por tener una base de datos poco confiable de infecciones por COVID-19. Siete familias del distrito, representadas por el conservador Liberty Justice Center en Chicago, presentaron una demanda en el condado Cook por los cierres la semana pasada, mientras que aproximadamente 5,000 otras han firmado una petición instando a regresar a la instrucción en persona.