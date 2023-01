Continúa la huelga en UIC tras el fracaso de las negociaciones

Continúa la huelga de profesores de la Universidad de Illinois en Chicago después de que las pláticas sobre un acuerdo resultaran infructuosas.

Ayer los maestros se quedaron hasta altas horas de noche en las pláticas tratando de llegar a un acuerdo, pero no lo lograron.

Este miércoles las negociaciones están programadas para continuar a la 1 pm.

Y este problema sin duda afecta a 3 sectores que son profesores, la universidad y estudiantes.

Algunos de los puntos más importantes que piden los profesores en el acuerdo son:

• Aumento de sueldo del 7 por ciento

• Ayuda de salud mental para estudiantes

• Contratos de 3 años mínimo para los profesores

Hablamos con una estudiante que nos dijo que es lo que piensa.

“Nos sentimos muy nerviosos más porque estamos pagando y no estamos recibiendo los beneficios. No está bien. A mí me da mucha ansiedad, vivo en Midway y venir hasta acá y que las clases estén canceladas no es justo”

Por su parte la universidad ha estado reaccionado a través de su página de internet donde ha confirmado que la huelga inició ayer y dicen que lamentan que después de 31 reuniones no han llegado a un acuerdo.

Y piden a los estudiantes que estén pendientes en el portal de internet sobre si sus clases son afectadas.

El gran punto de la discordia es los salarios. La administración ofrece un incremento de 17% a lo largo de 4 años, mientras que el sindicato que representa a los maestros pide aumento de 18% a lo largo de 3 años.

Las negociaciones continuarán este miércoles.