Conoce a “Trumpet”, el perro de Illinois que ganó el premio “Best in Show” en el Westminster Kennel Club

Un sabueso de Illinois fue un muy, muy buen chico el miércoles, cuando fue galardonado con el premio “Best in Show” en la 146ª Exposición Canina Anual del Westminster Kennel Club.

Es la primera vez en la historia del programa que un sabueso gana el máximo galardón.

Trumpet, un sabueso macho de 4.5 años de St. Joseph venció a un grupo de 3,000 perros el miércoles después de tres días de dura competencia en Best of Breed, Group y Best in Show.

Winston, el bulldog francés, ganó Reserve Best in Show. Eso significa que, si Trumpet fuera despojado de su título por algún motivo, Winston recibiría la cinta.

Otros finalistas incluyeron a Hollywood the Maltese, River the German Shepherd, Belle the English Setter, Striker the Samoyed y MM the Lakeland Terrier.