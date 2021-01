Congresista de Illinois: ‘Hitler tenía razón en una cosa’

Una congresista recién juramentada del sur de Illinois citó a Adolf Hitler mientras hablaba frente al Capitolio, diciendo que el líder nazi alemán "tenía razón en una cosa".

La representante Mary Miller estaba hablando en un mitin en Washington, D.C., cuando un usuario de Twitter publicó un video este martes que muestra una parte de su discurso.

"Si ganamos algunas elecciones, seguiremos perdiendo a menos que ganemos los corazones y las mentes de nuestros hijos. Esta es la batalla", se oye decir a Miller en las imágenes. "Hitler tenía razón en una cosa. Dijo: 'Quien tiene a la juventud, tiene el futuro'".

El gobernador J.B. Pritzker calificó este miércoles las declaraciones de Miller de "incomprensibles y repugnantes".

"Hitler no hizo nada bien", dijo Pritzker durante una conferencia de prensa no relacionada. "Esta retórica reprobable no tiene cabida en nuestra política".

El presidente del Partido Republicano de Illinois, Tim Schneider, en un comunicado calificó el lenguaje como "incorrecto y repugnante".

"Instamos a la congresista Miller a que se disculpe", decía la declaración de Schneider.

Miller ganó cómodamente la contienda de noviembre por el escaño del Distrito 15 que dejó vacante el representante jubilado John Shimkus y asumió el cargo el domingo. Recibió el apoyo del presidente Donald Trump durante su campaña y se comprometió a apoyar al presidente "objetando los resultados de las elecciones manchadas el 6 de enero".

Miller no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre sus comentarios.