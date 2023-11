Concilio de Chicago debatirá sobre días libres para trabajadores

El concilio de Chicago debatirá una iniciativa que busca que los trabajadores de la ciudad tengan 10 días libres pagados.

La votación se llevará a cabo este jueves en el concilio de la ciudad y en caso de ser aprobada entraría en vigor el próximo año. Además, podría haber multas a partir del 2025 en caso de que no se cumpla.

“Necesitamos una ley de tiempo libre que garantice que todos los trabajadores pueden estar con sus seres queridos y ganarse la vida sin excepciones”, dijo el concejal del distrito 22, Michell Rodríguez.

De acuerdo con la ley municipal actual, los empleados tienen garantizado cinco días pagados por enfermedad, pero en caso de que se aprobara esta iniciativa, se agregarían cinco más con derecho a pago y se podrían utilizar de acuerdo a las políticas de permiso de cada compañía.

“Las investigaciones que hemos visto han demostrados cuando los trabajadores tienen más tiempo libre tienen más dinero para gastar en su comunidad local y los empleadores ven una mayor productividad y una mejor retención de los trabajadores”, dijo.

Las empresas con menos de 50 empleados no tendrán que compensar a los empleados por las licencias remuneradas no utilizadas si dejan ese puesto, mientras que las empresas que emplean a más de 50 personas o menos de 100 personas deberán compensar a los empleados por hasta dos días de licencia remunerada, si dejan el cargo a partir de enero de 2025.

Los empleadores con más de 100 trabajadores , deberán pagar cualquier tiempo libre no remunerado. Aquellos con 51 a 100 trabajadores tendrán un periodo de dos años para pagarlo. Mientras que los empleadores con menos de 50 trabajadores no deberán pagar nada por el tiempo no usado.

“Si tiene papeles o no tienen papeles todos tiene derechos y todos van a cubrir esta ley”, dijo.

Oscar Agudelo dueño de una barbería en Pilsen comentan que esta iniciativa favorece el crecimiento de cualquier tipo de negocio.

Opinión diferente de la cámara de comercio del área de Chicago quien por medio de una carta enviada al concilio municipal dicen que se oponen a la iniciativa ya que afectará la economía de los negocios.

La iniciativa, promovida por el concejal Rodríguez del distrito 22 ya fue aprobada por el comité de desarrollo laboral con 13 votos a favor y 2 en contra. Ahora está en manos del pleno del concilio, quienes decidirán el futuro de la iniciativa.