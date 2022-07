Conciertos en Soldier Field 2022: Aquí está quién tocará en la orilla del lago este verano

Algunos de los actos más importantes de la música se dirigirán a la orilla del lago de Chicago este verano, ya que Soldier Field será el escenario de varios conciertos masivos en las próximas semanas y meses.

El talentoso grupo incluye a la superestrella mundial The Weeknd, quien finalmente está de gira en apoyo de sus dos últimos álbumes exitosos, y Elton John, quien ha dicho que su gira actual será su última serie de actuaciones en lo que ha sido una carrera notable.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Estos son los artistas que subirán al escenario en el histórico lugar este verano.

The Weeknd

El artista nacido en Canadá finalmente viene a Chicago para apoyar sus dos últimos álbumes, incluido “After Hours” de 2020 y su último álbum exitoso “Dawn FM”. Su exitoso sencillo “Blinding Lights” fue nombrado el mayor éxito de todos los tiempos por Billboard en una clasificación reciente.

Traerá su gira “After Hours Til Dawn” a Soldier Field el 24 de julio.

Elton John

Elton John, cuyos éxitos incluyen “Rocket Man” y “Bennie and the Jets”, ha tenido varias “giras de despedida” potenciales en su carrera histórica, pero todo indica que “Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour” del hombre de 75 años será, de hecho, el último de su carrera.

El músico tocó en el United Center a principios de este año, pero su presentación en Soldier Field el 5 de agosto podría ser su última presentación en vivo en la Ciudad de los Vientos.

Red Hot Chili Peppers

La banda de rock de fama mundial lanzó recientemente su 12º álbum de estudio, titulado “Unlimited Love”, a principios de este año, y ahora están en camino para una extensa gira mundial.

La banda, cuyas exitosas canciones incluyen “Under the Bridge”, “Scar Tissue” y “Suck My Kiss”, llegará a Chicago el 19 de agosto.

Bad Bunny

La próxima noche en Soldier Field contará con la actuación de Bad Bunny, el ganador del Grammy nacido en Puerto Rico cuyos espectáculos han tenido algunas de las mejores entradas en la ciudad cada vez que ha salido de gira.

Bad Bunny estará de gira en apoyo de su quinto álbum “Un Verano Sin Ti” y se presentará en Soldier Field el 20 de agosto.

Rammstein

La icónica banda alemana traerá su amplia gira mundial de tres años a Chicago el 3 de septiembre mientras actúan en el Soldier Field.

La banda, que acaba de terminar una gira de estadios por Europa, solo tocará en 11 espectáculos en América del Norte durante la gira, centrándose en los estadios desde la costa hasta el reparto. La gira también contará con paradas en el LA Coliseum, el Estadio Gillette cerca de Boston y el Foro Sol en la Ciudad de México, donde realizarán tres presentaciones en octubre.

La información de boletos para todos los espectáculos enumerados se puede encontrar en el sitio web de Soldier Field.