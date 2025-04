Conciertos, comedia y bailes, las opciones en Chicago para este fin de semana

Alton Brown en Vivo: Último Bocado

QUÉ: El famoso gourmet Alton Brown hablará sobre los medios de comunicación gastronómicos, sus trucos culinarios favoritos y cantará algunas de sus divertidas canciones culinarias.

DÓNDE: Teatro CIBC, 18 W. Monroe St., Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 19 de abril, 3:00 pm y 7:30 pm.

Bailando con las Estrellas en Vivo

QUÉ: Disfruta del brillo, el glamour y las impresionantes actuaciones del espectáculo de danza favorito de Estados Unidos en Bailando con las Estrellas en Vivo, con tus bailarines favoritos.

DÓNDE: Teatro Rosemont, 5400 N. River Road, Rosemont, IL

CUÁNDO: Sábado 19 de abril, 7:00 pm.

Concierto: Kishi Bashi y la Filarmónica de Chicago

QUÉ: La Filarmónica de Chicago presenta una colaboración especial con el aclamado cantautor multiinstrumentista Kishi Bashi.

DÓNDE: The Auditorium, 50 E. Ida B. Wells Dr., Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 19 de abril, 7:30 pm.

En concierto: Kelli O'Hara

QUÉ: La ícono del teatro musical Kelli O'Hara, junto con el director musical Dan Lipton, interpretará clásicos del cancionero estadounidense y clásicos de Broadway.

DÓNDE: Steppenwolf's Downstairs Theatre, 1650 N. Halsted St., Chicago, IL

CUÁNDO: Viernes 18 de abril, 7:30 pm; sábado 19 de abril, 3:00 pm y 7:30 pm.

Comedia: Stavros Halkias

QUÉ: Stavros Halkias es un comediante stand-up estadounidense que trae su gira "Dreamboat Tour" a Chicago.

DÓNDE: Teatro Chicago, 175 N. State St, Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 19 de abril, 7:00 pm

Comedia: 'We Them One's Comedy Tour'

QUÉ: Los organizadores llaman a 'We Them One's Comedy Tour' una experiencia de comedia, presentada por Mike Epps, con la participación de Kountry Wayne, Lil Duval, Tony Roberts, Karlous Miller, HaHa Davis y Bubba Dubb.

DÓNDE: Wintrust Arena, 200 E. Cermak Rd., Chicago, IL

CUÁNDO: Sábado 19 de abril, 8:00 pm.

Concierto: Africa Out West

QUÉ: La Old Town School of Folk Music presenta un concierto gratuito con Africa Out West, con Farafina Kan, uno de los conjuntos de interpretación tradicional de África Occidental más prestigiosos de Estados Unidos, y Bala Fanga, un colectivo de músicos de África Occidental con sede en Nueva York.

DÓNDE: Centro Kehrein para las Artes, 5628 W. Washington Blvd., Chicago, IL

CUÁNDO: Domingo 20 de abril, 4:00 pm.

Concierto: Cuarteto Thaddeus Tukes

QUÉ: El compositor y percusionista Thaddeus Tukes rinde homenaje al legado del vibráfono dentro de la tradición del jazz y más allá.

DÓNDE: Jazz Showcase, 806 S. Plymouth Ct., Chicago, IL

CUÁNDO: Jueves 17 de abril - Domingo 20 de abril

Concierto: Jeff Tweedy

QUÉ: Jeff Tweedy, miembro fundador y líder de Wilco, es un reconocido compositor, músico e intérprete que presenta sus espectáculos benéficos anuales.

DÓNDE: Teatro The Vic, 3145 N. Sheffield Ave., Chicago, IL

CUÁNDO: Viernes 19 y sábado 20 de abril, 7:30 pm

Concierto: Elderbrook

QUÉ: El músico electrónico y DJ Elderbrook trae su gira 'Another Touch North America Tour' a Chicago.

DÓNDE: The Salt Shed, 1357 N. Elston Ave., Chicago, IL

CUÁNDO: Viernes, 18 de abril, 9:00 pm.

Concierto: Itzhak Perlman

QUÉ: Itzhak Perlman es un virtuoso y superestrella del violín muy querido.

DÓNDE: The Chicago Theatre, 175 N. State St., Chicago, IL

CUÁNDO: Lunes, 21 de abril, 7:30 pm.