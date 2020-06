Baile en centro nocturno de Stone Park genera controversia

El club nocturno ‘Mansion’ en Stone Park realizará un concierto este sábado y algunas personas están preocupadas sobre los posibles riesgos de salud ya que el evento será el primero en meses desde que comenzó la pandemia.

“Estamos tomando nomas precaución para que todos estén bien, separamos el salón en áreas de cuadros de ocho pies”, aseguró Armando López, gerente de Mansion.

Sin embargo, su realización ha generado inconformidad entre algunos residentes, en parte porque según la publicidad del evento las mascarillas solo serán requeridas en la puerta y en los baños del establecimiento.

“Pues la verdad no me parece porque, así como están las cosas no es recomendable para la gente, para la salud sobre todo” dijo Juan Abraham, quien vive en la zona.

Pero no todos comparten la preocupación, Javier Hernández quien reside en el área, dice que ya es tiempo de salir del confinamiento.

“A mí no me da miedo, si porque necesitamos mucho baile” comentó Hernández entre risas.

La administración de ‘Mansion’ asegura que están cumpliendo con todas las recomendaciones de las autoridades y recomiendan no acudir, a personas en sectores vulnerables al Covid-19.

“Es como usted se sienta cómoda la persona, si usted necesita ponerse su mascarilla en todo el baile usted se la pone”, añadió López.

Médicos del departamento de salud pública del condado Cook hicieron un llamado a cualquier persona que tenga pensado asistir.

“El riesgo de actividades al aire libre es menor a actividades en interiores porque el aire está circulando, si van a un evento en interiores tienen que ser muy cuidadosos, absolutamente necesitan llevar su mascarilla en todo momento”, señaló el Dr. Kiran Joshi.

La gerencia de ‘Mansión’, nos explicó que solo esperan de 250 a 300 personas, el inmueble tiene capacidad para 1,500.

¨Tenemos gel anti bacterial, tenemos desinfectante para las mesas y antes de los eventos siempre desinfectamos el salón entero”, puntualizó López.

La policía de Stone Park aseguró estar al tanto del concierto y en un comunicado expresaron:

“El club Mansion está siguiendo las reglas de la fase 4 en el plan del gobernador. La policía realizará una revisión en el lugar, de la misma forma que lo hacemos en todos los bares, para asegurarnos que se sigan las reglas y leyes”, dijo Christopher P. Pavini, jefe de la policía de Stone Park.

Autoridades de salud recomiendan realizarse una prueba de coronavirus ante cualquier síntoma que se presente tras asistir a eventos o reuniones con un gran número de personas.