Concejales exigen acción de parte de la alcaldesa ante ola de inseguridad en Chicago

**A las 10 a.m. del viernes aquí podrás ver la reunión especial del Concejo Municipal de Chicago **

Cuatro concejales de Chicago están convocando a una reunión especial del Concejo Municipal para considerar una resolución para pedir al gobernador de Illinois J.B. Pritzker que declare el estado de emergencia y despliegue la Guardia Nacional de Illinois en la ciudad ante la oleada de violencia y saqueos recientes.

Los concejales Leslie Hairston, Anthony Beale, Raymond Lopez y Anthony Napolitano emitieron la llamada en una carta a la secretaria de la ciudad de Chicago, Anna Valencia a principios de este semana.

La carta pide una reunión especial del Concejo Municipal de Chicago a las 10 a.m. del viernes para tomar una resolución que pide el estado de emergencia y escuchar a las autoridades de la ciudad y del condado Cook sobre los esfuerzos para abordar "los disturbios, saqueos, destrucción y lo más importante, la seguridad de todos los habitantes de Chicago ".

**A las 10 a.m. del viernes aquí podrás ver la reunión especial del Concejo Municipal de Chicago **

La alcaldesa Lightfoot entre tanto asegura que los cuatro concejales solo están "tratando de buscar la atención de los medios".

En la resolución, el grupo de concejales señala que Chicago "nunca ha visto más violencia, disturbios y saqueos organizados", alegando que los residentes y visitantes ya tienen "miedo de transitar" por la ciudad.

"Los negocios en toda nuestra ciudad han estado sujetos a criminales inquebrantables, muchos al borde del fracaso contemplando su futuro en Chicago", dice la resolución, que continúa diciendo: "Los continuos ataques contra la seguridad colectiva de Chicago afectarán nuestra propiedad inmobiliaria residencial, actual y futuras inversiones en nuestras comunidades, y el futuro desarrollo económico de nuestra ciudad ".

La resolución pide a Pritzker que declare el estado de emergencia y despliegue a la Guardia Nacional de Illinois en Chicago para ayudar al Departamento de Policía de Chicago durante no menos de cuatro meses.

Su llamado llega más de una semana después de que el caos y el saqueo estallaran en el centro de la ciudad el 10 de agosto, lo que resultó en más de 100 arrestos y dejó a más de una docena de oficiales heridos cuando grupos irrumpieron en tiendas y robaron mercadería en varios vecindarios, según la policía.

La fiscal estatal del condado Cook, Kim Foxx, dijo el jueves que su oficina había aprobado 42 de 43 casos de delitos graves presentados por la policía. La mayoría de los casos se centraron en cargos de robo y saqueo, pero otros incluyeron intento de asesinato, agresión agravada y resistencia a un oficial de policía, robo, daño criminal a la propiedad y posesión de armas, dijo Foxx.

Cuando se le preguntó acerca de los cuatro concejales que convocaron a la reunión especial el miércoles, la alcaldesa Lori Lightfoot minimizó el llamado y señaló que los miembros del grupo solo estaban "tratando de buscar la atención de los medios".

Dos de los cuatro "desafortunadamente tienen una historia de grandilocuencia", dijo Lightfoot en una conferencia de prensa no relacionada, negándose a decir a qué concejales se refería. "No escuchan, no hacen preguntas y no están realmente comprometidos con las respuestas".

"Necesitamos asegurarnos de que estamos trabajando juntos para encontrar un terreno común", continuó, y agregó: "Esta no es la forma en que se hacen las cosas".

"Es bastante tonto y es una lástima que vuelvan a ser grandilocuentes en un tema que es tan importante", puntualizó Lightfoot.