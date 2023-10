Concejales de Chicago debaten sobre posible refugio temporal para inmigrantes

Concejales de la ciudad debaten sobre adquirir una propiedad al sur de la ciudad que inicialmente sería usado como un refugio temporal para inmigrantes y eventualmente ser convertido a un complejo de viviendas.

El lunes, el comité de vivienda y bienes raíces aprobó la compra por un dólar de terreno ubicado en calle 114 y Halsted en el vecindario de Morgan Park.

Aunque la propiedad fue donada por Albertson, nueve de los concejales del comité votaron a favor de la compra del terreno sin conocer si se deben impuestos a la propiedad.

Usar el terreno para un refugio temporal para inmigrantes ha causado controversia.

“Necesitamos este terreno que lo estamos recibiendo gratis para hacer un refugio y en fin se va desarrollar una vivienda allí para la comunidad”, dijo el concejal del distrito 35 Carlos Ramirez-Sosa.

El concejal del distrito 21 Ronnie L. Mosley, dijo que hubiera preferido un desarrollo comercial para esta zona debido a que los residentes de su distrito ya no tienen el mercado. A principios de noviembre también van a cerrar la farmacia Walgreens.

Residentes del área coinciden con el concejal.

“Eso no es justo y no es seguro porque no tenemos ya donde hacer nuestras compras”, dijo Theresa, residente de Morgan Park.

“Estoy totalmente en contra de que vengan extraños y les den recursos que no han sido previstos para aquellos que han estado en la comunidad”, dijo residente de Morgan Park Latina Moore.

Tras la aprobación por parte del comité de vivienda y bienes raíces ahora pasa a manos del concilio municipal quienes esperan que emitan su voto final este miércoles.