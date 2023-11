El concejal Ramírez-Rosa renuncia como líder tras las acusaciones de bloqueo de colega

CHICAGO - El concejal del distrito 35 de Chicago, Carlos Ramírez-Rosa, renunciará como líder de piso del alcalde Brandon Johnson después de que estalló el caos durante una acalorada audiencia en el Concejo Municipal la semana pasada en la que Ramírez-Rosa fue acusado de bloquear físicamente a uno de sus colegas de la cámara.

"Se ha informado mucho sobre los incidentes de la semana pasada en una reunión especial del Concejo Municipal de Chicago", decía un comunicado emitido por Ramírez-Rosa el lunes por la mañana. "Las tensiones eran altas en una reunión caótica, y dejé que eso se apoderara de mí, llevándome a actuar de una manera impropia de un líder".

"Debido a que el puesto de líder de piso requiere especialmente la confianza de nuestros colegas, y debido a que a través de mis acciones perdí esa confianza, le informé al alcalde que renunciaré a ese puesto", continúa el comunicado. También agregó que Ramírez-Rosa renunciaría como presidente del Comité de Zonificación, Monumentos y Estándares de Construcción a partir del 1 de diciembre.

La declaración completa de Ramírez-Rosa se encuentra a continuación:

"Mucho se ha informado sobre los incidentes de la semana pasada en una reunión especial del Concejo Municipal de Chicago. Las tensiones eran altas en una reunión caótica y dejé que eso se apoderara de mí, lo que me llevó a actuar de una manera impropia de un líder. Pido disculpas sinceras a mi colega, la concejal Emma Mitts, por la interacción irrespetuosa fuera de la Cámara del Consejo. También pido disculpas a otros colegas que, según he oído, también se sintieron irrespetados y perjudicados por mis acciones: los concejales Lee, Cardona y Taliaferro.

Me siento fatal por todo lo que pasó. Me comuniqué con mis colegas para disculparme directamente y tratar de hacer las paces. Cometí errores y aprendí lecciones valiosas. Asumo toda la responsabilidad por lo que he hecho.

Nuestro Concejo Municipal de Chicago realiza un trabajo importante e, incluso cuando no estamos de acuerdo en política o enfoque, es fundamental que nos mostremos respeto mutuo. El pueblo de Chicago no merece menos y tiene todo el derecho a exigirnos eso.

Debido a que el puesto de líder de piso requiere especialmente la confianza de nuestros colegas, y debido a que a través de mis acciones perdí esa confianza, le informé al alcalde que renunciaré a ese puesto. Además, renuncio como presidente del Comité de Zonificación, Monumentos y Normas de Construcción a partir del 1 de diciembre, para dar tiempo a una transición efectiva.

No puedo eliminar los errores que cometí la semana pasada. Pero espero poder reconstruir la confianza que tenemos unos en otros a medida que avanzamos como un Consejo que aborda las cuestiones importantes que afectan a Chicago."

Según varios miembros del Concejo Municipal, incluido Raymond López, Carlos Ramírez-Rosa impidió que un concejal llegara a la sala el jueves mientras se realizaba una llamada de quorum en la cámara.

“Literalmente tuve que poner mi cuerpo directamente contra él y empujarlo hacia atrás, para que ella pudiera liberarse y entrar en la cámara y alejarse de su agarre”, dijo López.

Aldo. Scott Waguespack dijo que escuchó de sus colegas que Ramírez-Rosa amenazó al concejal.

“Escuché de un par de concejales más que él también los había amenazado”, dijo Waguespack. "Vimos desarrollarse una imagen que es impropia de un concejal".

Waguespack dice que presentará una carta de censura y varios otros miembros del Concejo Municipal planean hacer lo mismo.

López fue un paso más allá y pidió la renuncia de Ramírez-Rosa en una publicación en las redes sociales.

“Estoy completamente disgustado y enfurecido por el hecho de que el líder de la sala Ramírez-Rosa acose y maltrate a mi colega”, dijo. “Ningún hombre tiene derecho a poner las manos encima de nadie, y mucho menos agarrar a una mujer y bloquearle físicamente la salida. Claramente eres una amenaza para las mujeres, especialmente las de color. ¡Renunciar!"

Ramírez-Rosa aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios de NBC Chicago.

Las acaloradas confrontaciones ocurrieron cuando los miembros del consejo intentaron reunir un quorum para discutir la actual crisis sobre la búsqueda de vivienda para los inmigrantes que son transportados en autobús a Chicago.

Varios miembros del Concejo Municipal, incluido López, están pidiendo que se incluya un referéndum en la boleta electoral de marzo para determinar si Chicago debe seguir siendo una “ciudad santuario”.

La cuestión es cómo seguir financiando alojamiento y otros artículos básicos para más de 20,000 migrantes que han llegado a la ciudad en los últimos 14 meses.

Johnson no estuvo en la audiencia del jueves y apareció en Washington para pedir asistencia federal para abordar el tema.

Durante la reunión del jueves, se realizaron múltiples convocatorias de quorum y, en un momento durante el procedimiento, se tomó la decisión de aplazar el procedimiento, se apagaron las luces y se pidió a los miembros del consejo que abandonaran la sala.

Ramírez-Rosa, a quien se le encomendó la tarea de conseguir apoyo para que el alcalde rechace el desafío, dice que las disputas sobre el estatus de “ciudad santuario” no tienen nada que ver con brindar apoyo material a los inmigrantes, ya que el estatus de “ciudad santuario” se refiere a cooperar con autoridades federales para determinar si las personas se encuentran legalmente en el país.

“Nuestra política de ciudad santuario, que es una política de seguridad pública, no tiene nada que ver con esta crisis humanitaria”, afirmó. 'No hicieron su tarea. Lo que querían era caos, demagogia y eso es lo que obtuvimos”.

Aldo. Anthony Beale, quien planteó la idea de un referéndum, dice que le preocupa el panorama financiero de la ciudad en medio de la crisis.

“Traigo esto al pleno no para evitar que Chicago sea una ciudad santuario, sino para encontrar algún compromiso para detener la hemorragia”, dijo.

Se espera que el Concejo Municipal se reúna nuevamente el martes y la medida podría volver a presentarse ante los legisladores.