Concejal propone detener la ‘ilegalidad’ afuera de los refugios para migrantes cambiando la ordenanza Ciudad de Bienvenida

Hace dos años, la entonces alcaldesa Lori Lightfoot cumplió su promesa de campaña de evitar que los oficiales de la policía de Chicago colaboraran con agentes de inmigración eliminando las llamadas "excepciones" en la ordenanza municipal denominada Ciudad de Bienvenida.

Ahora, un concejal de la zona suroeste, que ofreció el campo de Gage Park para albergar a más de 300 migrantes, quiere restaurar esas excepciones. Hacerlo permitiría que la policía coopere con los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas en ciertas circunstancias para detener lo que el concejal Ray López, del Distrito 15, llama "ilegalidad" afuera de los refugios.

En la próxima reunión del Concejo Municipal, López planea presentar una propuesta que permitiría que "cualquier agente o agencia" de la ciudad trabaje con oficiales federales de inmigración cuando una persona, a quien se le otorgaron protecciones bajo la ordenanza Ciudad de Bienvenida, sea arrestada por una variedad de delitos, como:

• Actividades relacionadas con pandillas "incluyendo, pero no limitado a merodeo, intimidación y reclutamiento"

• Actividades relacionadas con drogas, incluyendo, pero no limitado a "compra, venta y distribución de cualquier sustancia considerada ilegal" por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

• Actividades relacionadas con la prostitución "incluyendo, pero no limitado a la solicitud, el desempeño y la trata de adultos"

• Delitos sexuales que involucran a menores

La cooperación con oficiales federales de inmigración también estaría permitida si las personas involucradas han sido "condenadas por un delito grave" relacionado con alguno de esos delitos.

López cuenta con 19 copatrocinadores, pero, según él, tenía 23 hasta que la bancada progresista del Concilio Municipal comenzó a trabajar intensamente para retirar su apoyo.

"A medida que vemos más y más actividad criminal y más y más enojo acumulándose en los vecindarios por falta de acción, creo que veremos a más personas unirse a esto", dijo López.

"Hemos visto casos en los que, especialmente con nuestros recién llegados, se involucran en este tipo de comportamiento", agregó, diciendo que la policía no tiene "un medio" para detenerlo, ya que no pueden colaborar con agentes de inmigración. "Si vas a permitir este tipo de comportamiento y no tienes recurso, básicamente estás dando la bienvenida a ese comportamiento también".

López indicó que las excepciones para trabajar con inmigración fueron eliminadas "antes de que decenas de miles de personas fueran enviadas a nuestra ciudad para participar en este tipo de comportamiento, como hemos visto en Wadsworth Elementary, Piotrowski Park" y otros refugios para migrantes.

El concejal Bill Conway indicó que el hostal tiene una capacidad para albergar a 136 personas, pero que la alcaldía de Chicago compartió que trasladarán a 196 personas, por lo que comentó que aún no sabe cómo se van a acomodar esas otras 60 personas.

"Necesitamos comenzar a establecer algunos parámetros sobre cuán acogedores estamos dispuestos a ser y qué actividad estamos dispuestos a aceptar de nuestros recién llegados antes de que se descontrole", dijo.

A finales de julio, durante una audiencia de 3½ horas, los miembros del Concilio Municipal condenaron la "ilegalidad", que incluía consumo de alcohol, tráfico sexual, venta de drogas, uso de narcóticos y reclutamiento de pandillas, que ocurría afuera de los refugios para migrantes. Exigieron la intervención de la policía antes de que el comportamiento condujera a la violencia.

La comisionada de Servicios Familiares y de Apoyo, Brandie Knazze, respondió a las quejas prometiendo expulsar a los "malos actores".

Insatisfecho con la respuesta de la municipalidad, López está tomando medidas por su cuenta, incluso si resulta en cooperación con Inmigración y Control de Aduanas en algunos casos.

"El simbolismo tiene un impacto real, porque el simbolismo de ser una ciudad acogedora es lo que trajo esta crisis humanitaria a nuestra puerta", dijo. "Necesitamos mostrar que estamos dispuestos a ser compasivos, pero con límites".

La votación de 41-8 en enero de 2021 que eliminó las excepciones para colaborar con funcionarios federales de inmigración fue el resultado de una campaña de seis años de defensores de los derechos de los inmigrantes que abarcó dos administraciones municipales.

López fue uno de los ocho votos en contra ese día.

Según el Servicio Jesuita a Refugiados, cada día ingresan al país entre 3,000 y 5,000 migrantes.

El concejal Carlos Ramírez-Rosa, del Distrito 35, que lideró esa campaña, es ahora el líder del Concilio Municipal de Brandon Johnson. Ramírez-Rosa no pudo ser contactado para hacer comentarios el martes. Tampoco Cristina Pacione-Zayas, jefa adjunta de personal de Johnson, ni el concejal Andre Vásquez, del Distrito 40, presidente del Comité de Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

Quienes eligieron hablar durante el prolongado debate antes de esa votación advirtieron que eliminar las excepciones solo aumentaría la ya creciente delincuencia.

"Esencialmente estamos dando la bienvenida a criminales en nuestra ciudad... Si eres un inmigrante ilegal y un delincuente condenado o un fugitivo, ¿qué mejor lugar para ir que Chicago?", dijo el concejal Anthony Napolitano, del Distrito 41,ese día.

López estuvo de acuerdo en que dar refugio a delincuentes y pandilleros solo aumentaría la violencia en las calles de Chicago. Argumentó que la medida que eliminaba las excepciones estaba siendo "impuesta para obtener un titular, usando tácticas de miedo y bufonadas políticas".

"Lo que hace esta ordenanza es tratar a esos pocos individuos con la misma compasión que ustedes afirman querer dar a las personas indocumentadas, que tratan de hacer lo correcto, tratan de crear un mejor Chicago, tratan de hacerlo mejor para ellos y sus familias. Eso es incorrecto. Agrupar a esos grupos no es lo que la comunidad indocumentada quiere", dijo López.

"Si no quieren estar aquí, ¿por qué los estamos protegiendo? A aquellos que están comprometidos con la violencia en nuestros vecindarios no se les debe dar refugio".

–Información del Chicago Sun-Times