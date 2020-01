Concejal del Distrito 15 advierte multar los que no retiran nieve de las aceras

El concejal del Distrito 15, Raymond López, advirtió a los vecinos y comerciantes de la zona que usará el peso de la ley a través de multas contra aquellos que no retiren la nieve de las aceras.

El concejal López asegura que recibió docenas de llamadas a su oficina de vecinos que se quejan por la falta de cumplimiento de las normas por parte de otros vecinos.

La ley es clara y no deja dudas al respecto. Los vecinos y comerciantes deben remover la nieve antes de las 10 p.m. si es que cayó entre las 7 a.m. y las 7 p.m., y este mismo parámetro debe cumplirse el fin de semana.

“Hoy es martes y todavía hay un número de comercios y residencias que no han limpiado la nieve o no han echado sal, lo que crea una situación muy peligrosa para los vecinos en mi comunidad por lo que instruí a que el superintendente de trabajo y los inspectores salgan a las calles y multen a todas las personas que no cumplen con la ley”, dijo el concejal Raymond López.

De acuerdo con la ley, las multas podrían ser de $50 hasta $500 y son impuestas por un juez de faltas de la ciudad.

“Mañana iremos a las áreas residenciales de Brighton Park, el Barrio de las Empacadoras y Gage Park para asegurarnos…” dijo López.

El concejal asegura que incluso, emitieron boletos contra empresas que él dice han reiterado esta falta en ocasiones anteriores. La ciudad de Chicago indicó que, durante el año de 2016, se redactaron al menos 226 multas de este tipo en la ciudad.

Cualquiera puede denunciar y reportar si ve una vereda que no cumple con la normativa al 311.