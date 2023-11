Con los relojes retrocediendo, algunos expertos en sueño quieren poner fin al horario de verano

El momento de cambiar los relojes y "retroceder" ya casi ha llegado, ya que muchas personas en los EE. UU. se preparan para una hora adicional de sueño y días de invierno más cortos, pero algunos expertos en sueño en realidad quieren terminar con el horario de verano por completo, no solo el domingo.

Es una pregunta que surge cada año con motivo del cambio bianual de hora.

Anteriormente, la legislación propuesta impulsaba el horario de verano permanente, pero esa legislación finalmente fracasó.

Aún así, los expertos en sueño han cuestionado durante mucho tiempo la salud del horario de verano.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño lleva varios años presionando para que se adopte un horario estándar permanente.

Esta semana, el grupo reiteró su postura sobre el tema.

"Al hacer que el reloj biológico humano no esté alineado con el entorno natural, el horario de verano aumenta los riesgos para nuestra salud física, bienestar mental y seguridad pública", dijo el autor principal, el Dr. M. Adeel Rishi, presidente de la AASM Comité de Seguridad Pública y especialista en cuidados intensivos, medicina pulmonar y del sueño de la Universidad de Salud de Indiana en Indianápolis, en un comunicado. "El tiempo estándar permanente es la opción óptima para la salud y la seguridad".

Los expertos citaron un "creciente conjunto de pruebas" en los últimos años.

"El tiempo estándar permanente ayuda a sincronizar el reloj biológico con la salida y puesta del sol", dijo en un comunicado el Dr. James A. Rowley, presidente de la AASM. "Esta sincronía natural es óptima para un sueño saludable, y el sueño es esencial para la salud, el estado de ánimo, el rendimiento y la seguridad".

La declaración fue firmada por 20 organizaciones médicas, científicas y de defensa.

También refleja opiniones similares de otras organizaciones, incluida la Fundación Nacional del Sueño, que dijo que "los cambios de horario estacionales son perjudiciales para la salud del sueño y deben eliminarse".

La hora estándar es exactamente la que muchos volverán el 5 de noviembre, cuando los relojes "se atrasen" una hora.

Según el sitio web Time and Date, la hora estándar es la hora local de un país o región cuando no se utiliza el horario de verano.

"Más del 60% de los países del mundo utilizan el horario estándar durante todo el año", dice el sitio. "El resto de países utilizan el horario de verano durante los meses de verano, generalmente adelantando los relojes una hora con respecto a la hora estándar".

Si bien eso significará dormir más el domingo, como bien sabrás, todavía habrá una compensación. La oscuridad llegará antes, lo que significará menos horas de luz.

Según las condiciones de la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre. En esos días, los relojes se adelantan o retrasan una hora.

Los relojes cambiarán oficialmente a las 2 a.m. del domingo, de acuerdo con la ley federal.

En los EE. UU., el horario de verano dura un total de 34 semanas, desde principios hasta mediados de marzo hasta principios de noviembre en los estados que lo observan.

Casi todos los estados de EE. UU. observan el horario de verano, con la excepción de Arizona y Hawái.

Pero un cambio al horario de verano permanente, como se propuso en la legislación ahora fallida, traería sus propios desafíos.

"Para quienes viajan por la mañana y para los niños que van a la escuela, las mañanas oscuras causadas por el horario de verano permanente plantean numerosos problemas de seguridad", dice la AASM. "Esto sería especialmente problemático durante los meses de invierno, cuando los días son cada vez más cortos".

"Según los estudios, una mayor oscuridad durante los desplazamientos a primera hora de la mañana también puede contribuir a un mayor riesgo de muertes en accidentes de tráfico", añade la organización.

Los expertos en sueño también sostienen que el horario de verano permanente afectaría "desproporcionadamente" a las personas que viven en la parte norte de los EE. UU.

"Algunas partes de Montana, Dakota del Norte y Michigan no verían el amanecer hasta después de las 9:30 a.m. durante los meses de invierno", dijo la AASM, si el país aprueba el horario de verano permanente.

"Las ciudades más pobladas también se verían afectadas por mañanas más oscuras – con el horario de verano permanente, el amanecer no ocurriría hasta las 8:20 a.m. en la ciudad de Nueva York en enero. En Los Ángeles, el amanecer en enero sería casi a las 8 a.m., y en Minneapolis, el amanecer sería casi a las 9 am."

Sin embargo, según el Departamento de Transporte, el horario de verano tiene varios beneficios. El sitio web del DOT destaca lo siguiente:

Ahorra energía. Durante el horario de verano, el sol se pone una hora más tarde por la noche, por lo que se reduce la necesidad de utilizar electricidad para la iluminación y los electrodomésticos del hogar. Las personas tienden a pasar más tiempo al aire libre por las noches durante el horario de verano, lo que reduce la necesidad de utilizar electricidad en el hogar. Además, debido a que el amanecer es muy temprano durante los meses de verano, la mayoría de las personas se despiertan después de que el sol ya ha salido, lo que significa que encienden menos luces en sus hogares.

Salva vidas y previene lesiones de tránsito. Durante el horario de verano, más personas viajan hacia y desde la escuela y el trabajo y hacen recados durante el día.

Reduce el crimen. Durante el horario de verano, más personas salen a realizar sus asuntos durante el día en lugar de durante la noche, cuando ocurren más delitos.

Por ahora, parece que el cambio de hora no va a ninguna parte. Y como un reloj, "avanzaremos" en marzo del próximo año.

En 2024, el horario de verano tardará un día más en volver gracias al año bisiesto. Se reanudará el 10 de marzo.

Para este fin de semana, aquí tienes algunos consejos para ayudar a tu cuerpo a adaptarse al cambio: