Cómo ver la cobertura en vivo de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines

Este fin de semana, Telemundo Chicago y NBC Chicago ofrecerán una cobertura bilingüe especial de las Festividades Guadalupanas, una celebración anual que lleva a cientos de miles al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines.

El domingo y el lunes marcan una celebración significativa para muchos católicos de herencia mexicana y creyentes de todo el mundo que ven a la Virgen de Guadalupe, conocida como la Patrona de las Américas, como un símbolo de fe y devoción.

Según el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en 1170 North River Road en Des Plaines, “los peregrinos hacen el viaje anual al Santuario a pie, en bicicleta, en autobús y en automóvil para cumplir o hacer 'mandas' o promesas a Nuestra Señora, que hacen para una necesidad o preocupación específica, como: pérdida o falta de empleo, salud física y emocional, problemas de inmigración y unidad familiar”.

La celebración en el Santuario comienza el domingo, 11 de diciembre y continúa hasta las 7 p.m. del lunes, 12 de diciembre. Inicia con una misa a las 6 p.m. oficiada por el cardenal Blase Cupich en la capilla St. Joseph.

Para ver una lista completa de las actividades programadas en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, haz clic aquí.

¿Dónde podrá ver la transmisión de las celebraciones y las misas?

Telemundo Chicago y NBC Chicago transmitirán la misa de las 6 p.m. en TelemundoChicago.com, NBCChicago.com; las aplicaciones de video de las estaciones en Roku, Apple TV y Amazon Fire; así como NBC Chicago News, el canal de transmisión en Peacock, Roku y Samsung TV. También está disponible en las aplicaciones de noticias para iPhone o Android.

Además, las estaciones transmitirán la actuación de “Las Mañanitas”, la tradicional canción de cumpleaños a Nuestra Señora de Guadalupe, a las 11 p.m. del domingo, así como actuaciones adicionales que conducen a la misa de medianoche.

La cobertura de Telemundo Chicago comienza con sus noticieros al aire y en línea a las 5 p.m. del domingo y se extiende hasta el lunes.

Te explicamos aquí cómo ver la cobertura bilingüe de la Misa de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe Misa a las 6 p.m., “Las Mañanitas” a las 11 p.m. y la misa de medianoche en NBC Chicago News en Peacock:

Primero, vaya a PeacockTV.com o descargue la aplicación gratuita Peacock en su dispositivo de transmisión, tableta o teléfono (disponible en Apple o Android ) Luego, haga clic en la pestaña “canales” en la aplicación. Desplácese a través de los canales a NBC Chicago News.

Cómo ver la cobertura de NBC Chicago News en Roku:

Enciende tu dispositivo Roku y usa uno de los siguientes puntos de acceso:

Seleccione el mosaico de TV en vivo en la pantalla de inicio de su Roku TV y luego haga clic en el botón de flecha izquierdo

Abra la aplicación Roku Channel, haga clic en el botón de flecha izquierda para acceder al menú de navegación de la izquierda, desplácese hacia abajo hasta el Canal 129 y seleccione Live TV.

