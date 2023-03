Cómo Johnson y Vallas abordarían el crimen y la seguridad pública en Chicago

Con respaldos para ambos candidatos y la votación anticipada a punto de empezar, la segunda vuelta para la alcaldía de Chicago está lejos de resolverse.

Tanto el exdirector ejecutivo de las Escuelas Públicas de Chicago, Paul Vallas, como el comisionado del Condado de Cook, Brandon Johnson, han publicado anuncios atacando a su rival. Las encuestas de votantes se multiplican. El más reciente sondeo muestra que Vallas tiene una ventaja sobre Johnson.

La encuesta, realizada por Victory Research, preguntó a 806 posibles votantes sobre sus preferencias en la segunda vuelta y Vallas obtuvo el 44.9% de los votos. Johnson obtuvo el 39.1% de los votos, con el 16% de los encuestados indicando que todavía están indecisos para la segunda vuelta del 4 de abril.

El margen de error en la encuesta fue de 3.45%, con una mezcla de encuestados a través de teléfonos fijos y celulares, según la empresa encuestadora.

Pero, según la encuesta, el 18% de los encuestados indicaron que podrían cambiar de opinión antes del día de las elecciones, lo que significa que un tercio de los votantes no se han decidido por un candidato o podrían cambiar de opinión.

Sin embargo, un tema principal que no ha cambiado para los votantes es el crimen y la seguridad pública en la ciudad. El martes pasado, ambos candidatos discutieron sobre estos temas en el Foro de la Universidad de Illinois en Chicago, y Vallas y Johnson compartieron diferentes enfoques sobre cómo abordarían y mejorarían la vigilancia policial y la seguridad pública.

A continuación encontrarás un desglose de lo que afirmaron:

Intervención policial y de salud mental

Brandon Johnson

"Ya hay un modelo existente. Simplemente estamos diciendo que tenemos que expandirlo. De hecho, hay un modelo que existe en la ciudad de Chicago donde responden profesionales a crisis de salud mental. Lo que necesitamos es realmente codificarlo, expandirlo y luego asegurarse de que las comunidades locales tengan la oportunidad de participar para decidir cómo se aplica en última instancia. Este es el problema. Hemos permitido que la política en la ciudad de Chicago sea de arriba hacia abajo; no será así bajo mi administración. Todos tenemos un responsabilidad de construir una ciudad mejor; más fuerte y segura".

Paul Vallas

"Primero que nada, necesitamos reabrir los centros de salud mental y restablecer los servicios sociales basados ​​en la comunidad. La policía no puede ser la única que responda, y lo he dicho una y otra vez. Pero hace dos años, se registraron 400,000 llamadas de alta prioridad al 911 que no fueron atendidas a tiempo, porque no había una patrulla disponible en algunas noches en el distrito 11, que es el distrito más violento de la ciudad, probablemente el más violento del país. Hay noches en las que solo hay la mitad de las patrullas que se necesitan. Y una noche no había ni un solo sargento. Esa es una receta para una catástrofe. Además, hubo más de 100,000 llamadas de violencia doméstica el año pasado, solo el 10% de las cuales fueron atendidas".

Intervención comunitaria contra la violencia

Brandon Johnson

"Queremos asegurarnos de que las personas más afectadas puedan ayudar a desarrollar y resolver la crisis en nuestra comunidad. Como comisionado del Condado de Cook, soy la única persona que elaboró un presupuesto en torno a residentes afroamericanos para este mismo propósito. Y la presidenta Tony Preckwinkle lo usa como guía para implementar el Plan de Equidad, que ha invertido $100 millones en prevención de crisis. Eso es dinero real. Así que soy la única persona en este escenario que realmente ha presentado un plan presupuestario. Y entiendo por qué. Porque cuando Paul presentó su plan presupuestario hace cuatro años, quedó en noveno lugar. Entiendo por qué querrías ocultar eso. ¿Y qué impacto tiene mi plan presupuestario? Eliminamos el déficit estructural. Hacemos inversiones de hasta mil millones de dólares para asegurarnos de que estamos sosteniendo y haciendo crecer estos programas. Y lo hacemos sin aumentar los impuestos a la propiedad. Ya tenemos una cuenta de $2.5 mil millones en impuestos a la propiedad debido a su fracaso (de Vallas)."

Paul Vallas

"Se estima que es necesario dedicar entre $250 y $300 millones a programas de prevención de la violencia. Ese es el modelo que han presentado. Durante los últimos tres años, los fondos de financiamiento del incremento de impuestos han generado cerca de mil millones dólares en excedentes. Eso no es dinero dedicado a COVID-19. Son excedentes, están generando excedentes anuales de $40 millones. Entonces, bajo mi administración, daremos prioridad a esos programas. Pero no voy a dictar un solo programa. Ahora contamos con consejos policiales electos. Necesitamos permitir que la comunidad identifique los programas más efectivos. Y necesitamos financiar esos programas no por un año, sino de manera sostenible. Y he esbozado el plan sobre cómo hacer eso y cómo hacerlo a largo plazo".

"Por ejemplo, he hablado sobre dedicar una cantidad considerable de dinero generado por cannabis y la legalización del video póquer. Aprovechar al máximo las apuestas deportivas y destinar una parte de los ingresos anuales del financiamiento de incrementos de impuestos básicamente a actividades comunitarias de intervención antiviolencia. Y, de hecho, propuse eso hace cuatro años.

Contratación y retención de oficiales de policía

Paul Vallas

"Están sucediendo dos cosas. En primer lugar, tenemos menos de 1,100 policías, y he hablado de llenar esas vacantes que ya están presupuestadas pero no se llenan. Pero no importa. No estamos ahorrando dinero porque estamos gastando. Estamos gastando $175 millones en horas extras y en privatizar la seguridad en la CTA. Los usuarios de la CTA creen que no es segura y su número ha descendido a medio millón de pasajeros por día. Y los ingresos por tarifas es solo el 18% del presupuesto operativo, lo que significa que cuando se acabe el dinero de COVID-19, la CTA se declarará en bancarrota. Nadie habla siquiera de eso. Así que estoy hablando de reemplazar esos oficiales privados con otros 300 oficiales de policía. Entonces, se trata de tomar el dinero existente que se ha gastado en seguridad pública y gastarlo bien, llenar esas vacantes, asignar a esos oficiales al nivel local, porque ahora mismo, solo el 53% de los oficiales que están en la fuerza en realidad están bajo el mando de los comandantes de distrito locales".

"Teníamos 11,000 o 11,500 oficiales de policía cuando me convertí en director de presupuesto, y rápidamente aumentamos a 13,500. ¿Saben cómo aumentan las filas? Al no expulsar a los oficiales. Hemos perdido 1,000 oficiales en el últimos dos años. En un año promedio, perderíamos 335 oficiales de policía. El liderazgo correcto, la estrategia correcta, el enfoque correcto reducirá el exceso, luego se puede duplicar el tamaño de la academia. Y también puede crear las condiciones que permitirán que cientos de los oficiales regresen. Se puede reducir rápidamente las filas simplemente ascendiendo a 200 oficiales a la división de detectives. Esto no va resolver los problemas de delincuencia en Chicago".

Brandon Johnson

"Todo lo que dice Paul ya está demostrado que no funciona. Vivo en el oeste de Chicago. Se necesitan dos años para convertirse en oficial de policía. ¿Tenemos dos años para esperar por la seguridad pública en Chicago? Muchos de los hombres y mujeres afroamericanos que quieren servir en la fuerza policial se criaron en algunas de las comunidades más violentas. ¿Entienden lo poderoso que es eso? Cuando eres criado en el drama, y ​​ves violencia, y luego dices inscríbeme. Pero aquí está el problema, las personas que realmente quieren servir en la fuerza policial están siendo excluidas. Debido a su puntaje FICO, o delitos menores. El tipo de trauma en el que han sido criados ha dejado familias atrás. Y hay personas negras y de color que todavía quieren servir. Seres humanos tan extraordinarios que quieren servir a un sistema. Y entonces todo lo que simplemente estamos diciendo es que tenemos que resolver el crimen. ¿Cómo generar confianza en la policía, y la policía que tenemos en este momento no está resolviendo el crimen? Sin mencionar que podrías tener un compañero de trabajo que forma parte de una organización supremacista blanca".

"Entonces, hay 200 oficiales que comenzarán a trabajar hoy ahora que recién salen de la academia. Quince de ellos son afroamericanos. Ya hemos llenado las "vacantes" que serán el resultado de mi decisión de ascender y capacitar 200 detectives más. Ya nos hemos dado cuenta de esto. El hecho de que estemos dedicando tanto tiempo a la vigilancia y no estemos hablando de oportunidades económicas, para conseguir trabajo, ese es el fracaso de todo esto, lo que funciona. Las ciudades más seguras de Estados Unidos tienen una cosa en común. ¿Saben lo que hacen? Invierten en las personas, y eso es lo que haré como alcalde de la ciudad de Chicago".