Cuando un obstáculo inesperado y repentino aparece en el camino de una meta, puede ser difícil volver a la normalidad. Esto es especialmente cierto cuando una educación universitaria es el objetivo.

Cuando esa interrupción ocurre a gran escala, los estudiantes pueden sentirse presionados de abandonar sus sueños. Un estudiante de secundaria puede sentir que sus preocupaciones financieras se han disparado, y que pagar la matrícula ahora está fuera de su alcance. Un adulto que regresa a la escuela puede tener más dificultades para cumplir con su trabajo y/o el cuidado de sus hijos, por lo que sus estudios pueden quedar en el camino. No importa cuáles sean los detalles, muchas personas pueden sentir que ya no tienen el tiempo o el dinero para invertir en su educación.

Lo que estas personas necesitan son opciones universitarias accesibles, adaptables y que estén diseñadas para brindar apoyo a una gran variedad de estudiantes. Un título es y será una inversión importante en la vida de cada persona, que brinda oportunidades como una carrera lucrativa, un salario digno y conexiones que aumentan la movilidad ascendente. El camino para alcanzar la graduación universitaria puede verse un poco diferente en tiempos difíciles, pero el destino lo vale: un título universitario sigue siendo un activo valioso que puede ayudar a las personas a tener éxito en la vida.

Si estás preocupado por tu educación, pregúntate qué prioridades ocupan actualmente tu tiempo y recursos financieros. Luego, revisa qué opciones universitarias te permitirían mantener estas prioridades así como continuar con tu educación. Tal vez descubras que transferir escuelas u obtener créditos durante el verano haga que las cosas sean más manejables.

Al elegir una universidad, ten en cuenta factores como una matrícula accesible, el aprendizaje en línea y las oportunidades de apoyo financiero. Estas características hacen que la experiencia universitaria sea mucho más flexible, permitiéndote equilibrar mejor la escuela y otros compromisos. La matrícula accesible y el apoyo financiero, por ejemplo, ponen menos carga en tu billetera durante los momentos en que el desempleo está en aumento. Y aunque el aprendizaje en línea requiere compromisos de tiempo, tienden a ser menos exigentes; además, una educación virtual puede costar poco o nada en costos de transporte, en comparación con asistir a clases en el campus.

Aún así, es posible que tengas que buscar formas adicionales de apoyo financiero, según tus circunstancias. La tutoría virtual, la orientación académica y la asistencia alimentaria o para la vivienda son excelentes beneficios para tener en cuenta. Además, revisa si tu universidad cuenta con conexiones comunitarias que pueden ayudarte a obtener los recursos que necesitas.

Ya sea que decidas cambiar de universidad en tu primer año, transfieras escuelas, o sigas en la misma, tendrás que trabajar con los profesores y el personal de la universidad para que te ayuden. Las escuelas de Illinois, incluidas las City Colleges of Chicago, han hecho la transición para funcionar completamente en línea a la orden de quedarse en casa. Esto significa que los servicios a los que los estudiantes accedieron en el campus (tutorías, asesoramiento, orientación académica y más) están disponibles en Internet. Los estudiantes pueden mantenerse al tanto de sus horarios de clases con asesoramiento académico, asegurarse de que sus calificaciones no bajen gracias a las tutorías virtuales y chatear en línea con especialistas en transferencia si están interesados en obtener un título avanzado. Aprovecha todas las oportunidades de apoyo disponibles para mantenerte al día con tu educación.

