Cómo evitar multas por no limpiar la nieve en Chicago

Con las recientes nevadas es importante recordar que las ordenanzas municipales indican que dueños de viviendas y propietarios son responsables y deben limpiar las banquetas.

La ley indica que la banqueta debe de tener un sendero de por lo menos cinco pies de ancho libre de nieve para que los peatones puedan caminar sin inconvenientes.

De no cumplir con esta disposición, los dueños de negocio podrían recibir una multa de hasta $1,000 dólares y los propietarios de casas de entre $50 y $500 dólares.

Si tiene que presentar una demanda lo puede hacer llamando al 311 o en su página web aquí.

¿Cuándo debo limpiar la nieve?

Debe palear la nieve lo antes posible después de que caiga. La nieve que cae entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. se debe retirar a más tardar a las 10:00 p.m. La nieve que cae entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. debe retirarse antes de las 10:00 am.

¿Tengo que palear los fines de semana?

Sí. Debe limpiar la nieve de sus alrededores los 7 días de la semana en la ciudad de Chicago.

¿De qué forma debo palear mis aceras para cumplir con la ordenanza?

Debe despejar un camino de al menos 5 pies de ancho en todas las aceras adyacentes a su propiedad, incluidas las rampas de paso de peatones.

No coloque la nieve al lado derecho del paso incluyendo paradas de autobuses estacionamientos, carriles para bicicletas, portabicicletas, estaciones Divvy y cualquier otro espacio donde la nieve impida el tráfico de cualquier tipo.

¿Hay reglas especiales para lotes de esquina?

Sí. Si usted es dueño de algun negocio o reside en un lote de esquina, debe retirar la nieve y el hielo de las aceras en todos los lados de su edificio y de las rampas de las aceras de las esquinas.

¿Me pueden multar por no limpiar la nieve?

Las multas van de $ 50 a $ 500. El monto de la multa depende de cada caso y lo determina un juez de audiencias administrativas.

Encuentra más información aquí.