Cómo encontrar lo suyo en la semana del Día Nacional de la Propiedad No Reclamada

Usted puede ser una de las miles de personas a las que se les debe dinero por propiedades no reclamadas en Illinois, o en cualquier estado, pero no hay mejor momento para reclamarlo.

El Día Nacional de la Propiedad No Reclamada es el jueves y la oficina del Tesorero del Estado de Illinois insta a las personas a buscar y reclamar su dinero para honrarlo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

"El 1 de febrero es el Día Nacional de la Propiedad No Reclamada. En todo el país, los estados crearán conciencia y alentarán a las personas a verificar si tienen dinero en efectivo o propiedades que se les deben. En Illinois, estamos destacando el programa I-Cash", dijo la oficina del tesorero en una nota a los residentes.

El programa ofrece a los residentes la opción de buscar propiedades no reclamadas a su nombre en línea a través de una base de datos.

El Tesorero del Estado de Illinois está en posesión de más de $5 mil millones en fondos no reclamados para residentes de Illinois, como cuentas mantenidas en entidades como corporaciones, instituciones financieras, tribunales y compañías de seguros de vida, que han permanecido inactivas durante un período de tiempo específico, dice el sitio web del tesorero.

"El estado retiene estos fondos perdidos hasta que sean reclamados por el propietario original o sus herederos", se lee en el sitio web de la oficina. "La propiedad se devuelve sin costo con la debida identificación."

Según un comunicado de prensa emitido en septiembre, el Tesorero del Estado, Michael Frerichs, dijo que más de 60,000 personas en Illinois estaban en fila para recibir automáticamente cheques por hasta $5,000 en propiedades no reclamadas. A través de mejoras al Programa de Propiedad No Reclamada de Illinois, los residentes pueden recibir un cheque por dinero no reclamado sin tener que presentar un reclamo como se requería anteriormente.

Según el comunicado, cheques por valor de hasta $5,000 se enviarán automáticamente por correo a más de 66,000 personas a quienes se les debe dinero pero no lo han reclamado. Antes de los cambios, el límite de pago automático era de $2,000.

La mejora, parte del programa "Money Match" del estado, compara los datos estatales con la base de datos de propiedades no reclamadas del tesorero, según el comunicado. Después de completar un paso de seguridad adicional, la oficina de Frerichs emitirá un cheque al propietario, según el comunicado.

Según la oficina de Frerichs, el programa se limita al efectivo adeudado a un individuo y no incluye dinero adeudado a múltiples partes, las tenencias conjuntas de un padre y un hijo menor, acciones y bonos, cuentas de depósito en garantía o cajas de seguridad.

Los equipos de Investigación y Responde de NBC 5/Telemundo Chicago investigaron previamente miles de millones de dólares adeudados a millones de personas en el área metropolitana de Chicago, en su mayoría de lugares que la gente no conoce. Entre ellos se incluyen reembolsos por quiebra, salarios impagos, reembolsos de seguros y el tesoro de cheques no cobrados de Chicago, entre muchos otros.

Aquí hay una lista completa de formas en que puede verificar si le deben dinero.