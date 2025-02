Quienes desean celebrar el Día del Amor y la Amistad bien sea en pareja, con su familia o amigos en el área de Chicago hay muchas maneras de hacerlo.

Desde eventos gratuitos como cenas a precios accesibles, hay varias posibilidades que se ajustan a todas las preferencias y presupuestos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Aquí una lista de lo que se puede hacer este 14 de febrero para celebrar el Día de San Valentín en el área de Chicago.

NAVY PIER

Este viernes 14 de febrero se realizará un evento gratuito en el Navy Pier para celebrar el Día de San Valentín con el lanzamiento de fuegos artificiales.

El evento será a las 9:00 pm desde el escenario Lake del Navy Pier.

TÉ EN RIZ-CARLTON

Quienes desean celebrar San Valentín con menos bullicio y con un toque de elegancia el Hotel Riz-Carlton de Chicago ofrece una velada de té, dulces, sándwiches, pasteles, champaña y más.

Las entradas están disponibles por $85 por persona y se pueden comprar en Tock.

FIESTA DE VINIL

Los que prefieran celebrarlo bailando podrán asistir al evento All Vinyl, Rare Soul, de Heart of Chicago Soul Club, este viernes 14 de febrero de 9:00 pm a 2:00 am. Los Dj’s tocarán música soul, RnB y psicodélica de los años 60, todo en vinilo.

El evento será en Hideout 1354 W. Wabansia y el costo de la entrada es de $15.

LINDT EN FASHION OUTLETS

El local de Rosemont del famoso chocolatero, dentro de Fashion Outlets of Chicago, instalará un muro de "Notas de amor" fuera de su tienda, donde los clientes pueden escribir tarjetas de San Valentín para sus seres queridos o una nota para la comunidad. Un calígrafo también estará en el lugar escribiendo a mano tarjetas de San Valentín para aquellos que gasten más de $25 en la tienda.

CRUCERO EN RÍO CHICAGO

Una manera divertida de celebrar entre amigos el Día de San Valentín es el crucero por el río Chicago.

El Chicago Galentine’s Day será este sábado 15 de febrero, el crucero zarpará desde el 455 N Cityfront Plaza Dr. Chicago. Se ofrecerá brunch, mimosas y el viaje será de 11:30 am a 1:30 pm. El costo del boleto es de $125.

PIZZAS EN FORMA DE CORAZÓN

Lou Malnati’s

Los amantes de la pizza pueden conseguir pizzas con forma de corazón de la legendaria cadena de pizzas de Chicago hasta el 14 de febrero. Lou’s también tiene disponibles pizzas con forma de corazón congeladas, si prefieres celebrar con pizza desde la comodidad de tu sala de estar.

Bartoli’s Pizza

Si la pizza de masa gruesa no es tu estilo preferido, Bartoli’s Pizza, con sucursales en Roscoe Village y West Town, ofrece pizzas con forma de corazón tanto de masa fina como de masa gruesa.

Si aún no has hecho reservas para cenar, Bartoli’s te ofrece su especial de San Valentín de un día el 14 de febrero para comer en el lugar o para llevar.

Connie's Pizza

Connie's Pizza ofrece pizzas con forma de corazón para llevar o para comer en el lugar durante todo el mes de febrero.

DULCES Y GOLOSINAS

Portillo's: batidos y pasteles

El restaurante de perritos calientes más querido de Chicago ofrece su famosa torta de chocolate, pero esta vez, en forma de corazón. Para aquellos que anhelan la inigualable torta de chocolate de Portillo's, pero no están en el área de Chicago, se la pueden enviar a un ser querido a través del sitio web. La oferta especial del Día de San Valentín ahora está a la venta por $45,99.

Si tiene sed de torta, no olvide probar un batido de fresa cubierto de chocolate, que también está disponible por tiempo limitado en las sucursales de Portillo's en toda la ciudad.

Rainbow Cone

Hasta el 16 de febrero, Rainbow Cone ofrece un cono de helado de compra uno y llévate otro gratis en todas las sucursales de Illinois.

Voodoo Doughnut

El local de donas de West Loop, originario de Oregón, ha vuelto a traer sus donas artesanales con forma de corazón del 11 al 17 de febrero.

Las donas de chocolate, cereza y crema y las donas de fresa se complicarán con una nota de amor dulce o atrevida. La oferta es limitada, por lo que los amantes de las donas pueden hacer pedidos por adelantado a través de la línea de pedidos personalizados de Voodoo Doughnut: (661) 786-6366.

Palomitas de maíz Garretts

La empresa de palomitas de maíz clásica de Chicago ofrece a los consumidores una mezcla de chocolate blanco y fresa en una lata rosa de temporada.

Recójala en tiendas de la ciudad o envíela a un ser querido al que extrañe.

OFERTAS

Chick-fil-A

Hasta el 27 de febrero, hasta agotar existencias y en las sucursales participantes, obtenga una bandeja en forma de corazón con 30 nuggets de Chick-fil-A, 10 Chick-n-Minis, 12 mitades de brownie con dulce de chocolate o seis galletas con trozos de chocolate.

Shake Shack

Hasta el 17 de febrero, la hamburguesería informal de comida rápida ofrece hamburguesas SmokeShack de compra uno y llévate otro a través de la aplicación Shack con el código "BEMINE"

Subway

Los clientes pueden comprar un sándwich de 30 cm de largo de compra uno y llévate otro por tiempo limitado.

Chipotle

Burritos de compra uno y llévate otro con una compra de $20 o más en GrubHub el 14 de febrero.