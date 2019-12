El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con City Colleges of Chicago. No refleja el trabajo o las opiniones del equipo editorial de Telemundo Chicago. Para más información sobre City Colleges of Chicago, oprime aquí.

Chicago es una ciudad de muchos idiomas. De los 7.7 millones de habitantes que tiene la ciudad, el 30 por ciento habla otro idioma que no sea Inglés en casa, por lo general, español, polaco, árabe, tagalo y chino.

Mientras la ciudad está muy orgullosa de la diversidad de su herencia cultural, las cosas no son siempre fáciles para los habitantes que no tienen una comprensión básica del inglés. A menudo, la habilidad de hablar y leer el idioma es un requisito hasta para las tareas más sencillas. Desde surtir recetas hasta tomar el transporte público para ir a un partido de los Cubs.

El costo de estudiar un idioma extranjero, sin embargo, puede ser prohibitivo para muchas personas y familias. Los programas independientes pueden costar cientos de dólares y sólo proporcionar una educación de nivel de primaria. También, los horarios de clase para estos grupos son habitualmente rígidos, así es que quien no pueda llegar tiene que buscar en otro lado. Los tutores privados de inglés son usualmente más flexibles en términos de horario, pero pueden cobrar aún más. Hasta los programas computacionales para usar en casa pueden costar tanto como un semestre en una universidad local, mientras que las aplicaciones por teléfono rara vez proporcionan la educación a fondo que una persona que no habla inglés necesita.

Algunas personas que no hablan inglés pueden tener la oportunidad de practicar inglés encontrando gente similar. Sitios web como Meetup.com, diseñados para conectar gente con intereses en común, pueden ponerlos en contacto.

Pero aún así, a muchos estudiantes les va mucho mejor con un maestro calificado. Todo el mundo debería poder estudiar otro idioma—o arte, ciencia, habilidad profesional, u otro interés—de la manera que mejor le funcione.

Afortunadamente, los habitantes de Chicago tienen muchas maneras de aprender inglés sin gastar nada. Un gran recurso con el que pueden empezar es con el sistema de Bibliotecas Públicas de Chicago, que puede dirigir a la gente a distintas opciones que pueden ayudarla a aprender inglés sin costo. Otra opción parecida es el Cambridge Learner’s Dictionary, una herramienta gratuita en línea que proporciona diferentes contextos para las palabras en inglés, ayudando a personas que aprenden el inglés como segunda lengua a entender las sutilezas del lenguaje. El recurso del Cambridge también incluye archivos hablados de audio para ayudar a los estudiantes a practicar su pronunciación.

Otro recurso extraordinario es City Colleges of Chicago, el sistema de colegios comunitarios más grande de Illinois y uno de los más grandes en los Estados Unidos. City Colleges proporciona cursos gratuitos de inglés y ciudadanía para residentes de Illinois. C.C.C tiene campuses a lo largo y ancho de Chicago, fácilmente accesibles con tren, autobús, bicicleta o auto. También ofrece clases de un nivel avanzado, intermedio y principiante de ESL (inglés como segunda lengua) en muchos de sus planteles.

City Colleges también proporciona muchos otros programas de educación para adultos aptos para estudiantes de inglés, incluyendo la preparación gratuita para el examen de revalidación de materias de la escuela preparatoria (HSE). Los estudiantes en el programa pueden recibir fondos de apoyo educativo para obtener el General Equivalency Diploma (GED) o el High School Equivalency Test (HiSET). También pueden tomar cursos para obtener créditos para la universidad, permitiéndoles estudiar inglés mientras logran un certificado o un título de dos años.

Independientemente de qué método de estudio elijan, las personas que no hablan inglés en Chicago pueden respirar con alivio sabiendo que pueden recibir una educación ESL de calidad sin una carga económica.

Para más información sobre maneras gratuitas de aprender inglés, estudiar para un examen de revalidación HSE, o prepararse para un examen de ciudadanía, haz click aquí.