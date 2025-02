Comisión para intercambio de tierras entre Illinois e Indiana está más cerca de la realidad

Un proyecto de ley destinado a explorar la posibilidad de un intercambio de tierras entre Illinois e Indiana dio un paso más hacia la realidad en la legislatura de Indiana.

El proyecto de ley, que establecería una “comisión de ajuste de límites entre Indiana e Illinois”, fue aprobado en una votación partidista en la Cámara el jueves y fue remitido al Senado del estado el viernes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Esa legislación se produce cuando más de 30 condados de Illinois han aprobado referendos que expresan el deseo de explorar la posibilidad de cortar los lazos con Illinois por lo que creen que es una marcada diferencia en valores e ideales con respecto a los del condado de Cook, donde reside una pluralidad de la población del estado y se centra la mayor parte del poder político del estado.

El proyecto de ley de Indiana fue redactado por el presidente de la Cámara de Representantes, Todd Huston, y fue aprobado por el comité y el pleno de la Cámara la semana pasada.

“A todos nuestros vecinos del oeste, escuchamos sus frustraciones y los invitamos a unirse a nosotros en una Indiana de bajo costo y bajos impuestos”, dijo Huston, según el periódico Indianapolis Star.

El lenguaje del proyecto de ley crearía una comisión compuesta por cinco representantes de Indiana y cinco de Illinois, y tendría la tarea de evaluar el límite entre los dos estados y si a los estados que quieran salir de Illinois se les permitiría agregarse a Indiana.

Incluso si Indiana aprueba el proyecto de ley y el gobernador Mike Braun lo firma, Illinois tendría que aprobar una legislación similar, lo que no se considera probable dada la mayoría del Partido Demócrata del estado en ambas cámaras de la Asamblea General.

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, desestimó los rumores de que Indiana tomaría condados de Illinois como un “truco”.

"No va a suceder", dijo recientemente. "Pero solo diré que Indiana es un estado con salarios bajos que no protege a los trabajadores, un estado que no brinda atención médica a las personas cuando la necesitan y, por lo tanto, no creo que sea muy atractivo para nadie en Illinois".

En ciclos electorales anteriores, más de 30 condados de Illinois han evaluado referendos no vinculantes sobre la cuestión de si explorarían separarse del condado de Cook y formar su propio estado. Todos esos condados han aprobado la medida, incluido el condado de Iroquois, que está ubicado aproximadamente a 75 millas al sur de Chicago.

El razonamiento detrás de los referendos, según sus partidarios, es que la ciudad de Chicago y el condado de Cook tienen un impacto considerable en las políticas promulgadas por la legislatura estatal, y los condados rurales comparten diferentes intereses que no están representados por las acciones de la Asamblea General.

Muchos expertos jurídicos han expresado escepticismo en cuanto a que tal esfuerzo tenga éxito en numerosos frentes. Para empezar, los legisladores de Illinois e Indiana tendrían que ponerse de acuerdo sobre el territorio que se movería entre los dos estados, y si se llegara a ese acuerdo, el Congreso de Estados Unidos tendría que aprobar la medida, ya que tiene la última palabra en todos los debates fronterizos entre estados.