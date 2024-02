Inicia juicio del acusado de matar a tiros a la oficial Ella French durante una parada de tráfico

CHICAGO - Este lunes comenzó la selección de jurado para el juicio de Emonte Morgan, acusado en el asesinato a tiros de la oficial de policía de Chicago, Ella French, durante una parada de tráfico en 2021. En este incidente, su compañero Carlos Yáñez, perdió un ojo y estuvo al borde de la muerte.

Morgan enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de la oficial French.

Hasta el momento, no se han presentado oficiales, pero familiares del acusado están presentes en la sala con camisas que leen justicia para Emonte Morgan.

Antes de que comenzara la selección de jurado, la defensa solicitó retrasar el juicio pudiendo citar personal de ShotSpotter ya que la fiscalía no lo hizo, pero la petición fue negada.

Durante el juicio se espera que presenten las imágenes de las cámaras corporales del incidente, luego de que la semana pasada la juez Ursula Walowski la admitiera como evidencia.

El presidente de la Orden Fraternal de la Policía, John Cantazara, expresó lo siguiente sobre el caso la semana pasada.

"Voy a ser muy claro, no hubo premeditación. No hubo fuerza excesiva. Carlos fue extremadamente cortés y articulado al explicar por qué los detenía y el por qué los querían salir del auto. Fue una parada de tráfico como debió de ser, hasta el punto en que no lo fue", dijo Catanzara.

Mientras tanto, el hermano de Emonte, Eric Morgan, quien también fue acusado por este crimen, se declaró culpable y actualmente cumple una sentencia de siete años por haber obstruido la justicia.

Si el jurado halla culpable a Emonte Morgan podría ser sentenciado a cadena perpetua.