Comienzan los cierres de gasolineras nocturnas en Hammond, Indiana, para impedir el crimen

El miércoles entró en vigor una nueva ordenanza que obliga a todas las gasolineras de Hammond, Indiana, a cerrar durante la noche con la esperanza de impedir el crimen.

"Tienes que hacer lo que tienes que hacer para proteger tus intereses", dijo el cliente Ivin Roberts, quien dijo que comprende la decisión de la ciudad. "Se está poniendo mal".

Los líderes de la ciudad de Hammond aprobaron la ordenanza durante el verano como una medida para intentar frenar los robos y robos de vehículos en diferentes gasolineras. El alcalde Thomas McDermott introdujo la ordenanza por primera vez en julio tras la muerte a tiros de un hombre de 33 años.

Según la nueva ordenanza, 37 gasolineras que operan en la ciudad tendrán que cerrar desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, a menos que se haga una exención para permanecer abiertas.

"Algunos de mis clientes que han estado aquí siempre desde hace 20 años, los conozco", dijo el director general de la gasolinera, Vinod Patel. "Tienen que ir a alguna parte. No sé qué van a hacer".

Patel opera dos gasolineras en Hammond. Dijo que una buena parte de sus clientes trabajan al final de la calle.

"Estoy cerca de la refinería de BP, por lo que todos los trabajadores del turno de la noche vienen aquí para comprar humo, café, y los bocadillos, soda y todo", dijo Patel.

Él depende de su negocio y le dijo a NBC Chicago que aproximadamente el 15% de sus ingresos provienen del turno nocturno en su ubicación en Indianápolis Boulevard.

"Al menos hacemos negocios entre 3,500 y 4,000 dólares desde la medianoche hasta las 5 de la mañana", dijo Patel.

Patel y varios otros gerentes y operadores han presentado ante la ciudad una exención para permanecer abiertos.

"Creo que alrededor de 10 han solicitado exenciones, y creo que en este momento, cerca de cinco han recibido permiso para permanecer abiertos después de la medianoche", dijo el alcalde McDermott. "Estamos trabajando en algunos más en este momento".

Para que las gasolineras permanezcan abiertas durante la noche, el alcalde dijo que la junta de Obras Públicas y Seguridad está considerando varios factores, incluida la proximidad de la gasolinera a los vecindarios y a la interestatal, la cantidad de delitos reportados en ese lugar específico y si se proporcionará seguridad para el personal y los clientes en el sitio.

"Francamente, he estado hablando con muchos propietarios de gasolineras", dijo el alcalde. "Creo que todo ha ido muy bien teniendo en cuenta que es un cambio importante en la forma en que hemos hecho negocios. Creo que ha ido muy bien. Anticipábamos que nos presentarían una demanda hoy, y eso no ha sucedido todavía".

Antes de la ordenanza, el alcalde dijo que alrededor de siete gasolineras optaron por permanecer abiertas durante la noche. Otros municipios como Oak Lawn también tienen algo en marcha.

"Ojalá no tuviéramos que hacer esto", dijo McDermott. "Me gustaría que en Estados Unidos la gente tuviera derecho a poseer armas y no las usáramos unos contra otros, pero desafortunadamente, últimamente hemos visto más y más crímenes violentos… No estamos en contra del gas, no estamos en contra de las estaciones de servicio, sólo estamos tratando de regular el crimen en nuestra ciudad".