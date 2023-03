Cómo ver el Shamrock Shuffle 2023 en vivo

¡Vea la cobertura en vivo en el reproductor de arriba a partir de las 8:15 a.m. del domingo!

Este domingo, 26 de marzo miles de corredores correrán por el centro de Chicago para el Bank of America Shamrock Shuffle 2023, también conocido como el inicio no oficial de la temporada de carreras al aire libre.

¿Conoces a alguien que estará participando de la carrera y quieres animarlo desde la distancia?

Vea la cobertura en vivo de la carrera, incluida la cobertura de la línea de salida y meta, a partir de las 8:15 a.m. aquí mismo en telemundochicago.com en el reproductor de arriba y en nbcchicago.com.

También puede sintonizar Telemundo Chicago para recibir informes en vivo del inicio de la carrera y los resultados de los ganadores.

Telemundo Chicago ofrecerá una transmisión en vivo con cobertura completa de 8:15 a.m. a 11 a. m.

La primera ola de corredores, los atletas en silla de ruedas, iniciarán el evento en Grant Park a las 8:25 a m. Los corredores comenzarán a las 8:00 a.m. y seguirá una segunda ola a las 9 a.m. Vea a amigos y familiares terminar la carrera en vivo hasta las 11 a.m.