Clínicas de vacunación y pruebas de COVID-19 gratis en Illinois

El gobernador de Illinois, JB Pritzker y el Departamento de Salud Pública (IDPH) anuncian que el estado redoblará sus esfuerzos de vacunación y administración de pruebas de COVID-19 ante el drástico aumento de casos y hospitalizaciones.

El lunes, Pritzker dijo que el estado duplicará el personal y horarios para agilizar la vacunación, la aplicación de dosis de refuerzo en clínicas del estado y el procesamiento de pruebas de detección del virus.

CENTROS DE VACUNACIÓN EN ILLINOIS CON Y SIN CITA PULSA PARA VER

“Si no estás vacunado y te enfermas gravemente, por COVID-19, estarás ocupando una cama de hospital que podría necesitar otra persona enferma, ya sea tu padre, tu hijo, o el hijo de otra persona, un paciente con cáncer o alguien que haya sufrido un ataque cardíaco o resulte herido en un accidente automovilístico", dijo Pritzker.

"Si nuestros hospitales entran en modelo de atención de crisis versus la atención estándar, será porque una gran cantidad de personas no vacunadas eligieron dejar a otras sin atención de calidad, e incluso más personas morirán".

"Si eliges no vacunarse por alguna razón que no sea médica, cambia de opinión. Hazlo por su familia, por la de tus vecino o allegados y por tu comunidad. Hazlo por las enfermeras o asistentes médicos que están abrumados y que no pueden seguir así por siempre. El personal médico y hospitalario se merecen algo mejor.", dijo Pritzker.

El estado tambien anunció que, a partir del 3 de enero, los sitios que ofrecen pruebas gratis de COVID-19 comenzarán a operar seis días a la semana.

SITIOS DE PRUEBAS DE COVID-19 GRATIS EN ILLINOIS

Aurora Arlington Heights South Holland Fairview Heights Peoria Near Premium Outlet Mall



2450 N. Farnsworth Avenue Arlington Race Track



823 Wilke Road South Suburban College



15800 State Street St. Clair Square Mall



134 St. Clair Square Peoria Civic Center



698 Fulton Street 8:00 a.m. – 4:00 p.m.



Lunes a Sábado 8:00 a.m. – 4:00 p.m.



Lunes a Sábado 8:00 a.m. – 4:00 p.m.



Lunes a Sábado 8:00 a.m. – 4:00 p.m.



Lunes a Sábado 8:00 a.m. – 4:00 p.m.



Lunes a Sábado Bloomington Champaign Harwood Heights Rockford Waukegan Interstate Center 1106 Interstate Drive, Bloomington Market Place Shopping Center



2000 N. Neil St., Champaign 6959 W. Forest Preserve Rd., Chicago 1321 Sandy Hollow Road, Rockford 102 W. Water Street, Waukegan 9:00 a.m. – 5:00 p.m.



Lunes a Sábado 8:00 a.m. – 4:00 p.m.



Lunes a Sábado 7:00 a.m. – 3:00 p.m.



Lunes a Sábado 8:00 a.m. – 4:00 p.m.



Lunes a Sábado 8:00 a.m. – 4:00 p.m.



Lunes a Sábado

El gobernador agregó que el estado continuará distribuyendo anticuerpos monoclonales, píldoras antivirales y cualquier tratamiento o equipo de protección personal que las comunidades necesiten.

"Continuaré haciendo todo lo posible para proteger a todas las personas de este estado, sea cual sea su estado de vacunación. Pero el año 2022 y lo que nos depara dependerá de que todos hagamos lo mejor para todos", señaló Pritzker.

Entre tanto la Dra. Ngozi Ezike, directora de IDPH, habló este lunes sobre lo abrumado que están los hospitales del estado y volvió a enfatizar la eficacia de la vacuna para prevenir que colapse el sistema de salud especialmente durante los días festivos.

“Actualmente, estamos viendo una demanda de dosis de refuerzo, pero es de vital importancia para aquellos que aún no han recibido ni siquiera una dosis que se vacunen ya. La gran mayoría de los casos, hospitalizaciones y las muertes se encuentran entre personas no vacunadas. El COVID-19 se puede prevenir mediante la vacunación, así que vacúnese y reciba una dosis de refuerzo", agregó Ezike.

A medida que las personas se reúnen en el interior con familiares y amigos para las vacaciones, los funcionarios de salud estatales y locales instan a los residentes a continuar practicando medidas preventivas de salud pública: vacunas, dosis de refuerzo, usar mascarilas, evitar grandes multitudes y el distanciamiento social donde sea posible.

A principios de este mes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que la variante Omicron es la cepa dominante de COVID-19 en los Estados Unidos con más del 73% de los casos nuevos atribuibles a la variante.