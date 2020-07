Clausuran bar de Chicago acusado de no respetar normas de sanidad por la pandemia

El ayuntamiento ordenó el cierre del bar 'Cork & Kerry' del barrio de Beverly citando violaciones de los requisitos para la fase cuatro de reapertura.

El Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor de Chicago emitió la orden de cierre este pasado domingo. La agencia estaba llevando a cabo una investigación luego de que un empleado diera positivo al coronavirus en el negocio ubicado en el 10614 S. Western Avenue, dijo la oficina de este departamento.

Mientras realizaban la investigación, emitieron multas al bar 'Cork & Kerry' después de observar que los empleados no usaban cubrebocas o protectores faciales y operaban fuera del horario comercial permitido.

La gerencia del bar 'Cork y Kerry' argumentó que la multa que recibieron fue un error.

Según explicaron, un empleado dió positivo al virus después de que dos hermanas, que trabajan en el bar, informaron que su padre había sido diagnosticado con coronavirus el 15 de julio.

"Una hermana dió positivo al Covid-19 y la otra negativa", decía el lunes una publicación en la página de Facebook. "Ninguno de los dos tenía ningún síntoma. No han vuelto a trabajar hasta el día de hoy y estamos felices de informar que lo están haciendo bien, al igual que su padre. Ningún otro miembro del personal ha mostrado síntomas, ni los clientes".

La publicación dice que el bar fue desinfectado después de la prueba positiva y de una visita de la ciudad el 16 de julio y nuevamente el viernes, sin que se emitieran multas hasta la madrugada del sábado, cuando el bar tenía clientes supuestamente después del toque de queda de la medianoche.

La gerencia del bar dijo que intentó contactar a los funcionarios de la ciudad con respecto al supuesto error, pero que no tuvieron éxito.

No obstante, el concejal de la zona aseguró que esta no es la primera vez que la ciudad multa al bar 'Cork & Kerry' por no seguir las medidas de salud durante la pandemia de coronavirus.

El 5 de junio, el bar recibió multas por tener de 40 a 50 clientes en interiores y exteriores durante la fase tres, según la oficina del Concejal Matthew O'Shea. Durante esa fase, los restaurantes con una licencia minorista de alimentos solo servir al aire libre. 'Cork & Kerry' solo tiene una licencia de licor.

Para volver a abrir, se requiere que el bar 'Cork & Kerry' presente un plan para traer de vuelta a los clientes de manera segura de acuerdo con las órdenes del Departamento de Salud. Una vez que el Departamento de Asuntos Comerciales y Protección al Consumidor reciba el plan, depende de ellos aceptarlo o negarlo para que la empresa vuelva a abrir legalmente.