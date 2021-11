Citan a tres personas acusadas de pelear afuera de una guardería en Tinley Park

TINLEY PARK - Dos mujeres y un hombre fueron citados por pelear en público después de un altercado en el estacionamiento de una guardería, dijo la policía de Tinley Park esta semana.

Los hechos ocurrieron el 17 de noviembre afuera de la guardería Tutor Time ubicada en 8007 W.183rd St. De acuerdo con la policía, Azia Taylor, de Flossmoor, y Beatriz Luna-Delgado, de Creta, salían de Tutor Time cuando una de las mujeres golpeó el auto de la otra con la puerta del coche, lo que provocó una pelea entre ellas.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La policía no pudo determinar quién inició la pelea después de ver un video de vigilancia cercano, según un comunicado del departamento. Ambas mujeres fueron citadas por la policía. La policía también citó al esposo de Luna-Delgado, David O'Donnell, quien fue visto intentando separar a ambas mujeres cuando llegaron los oficiales.

Ambas familias fueron expulsadas de la guardería y se les ha dado una fecha para la audiencia, dijo la policía. Después del incidente, empleados de Tutor Time supuestamente se comunicaron con el Departamento de Policía de Tinley Park con “preocupaciones que vieron en las redes sociales de causar destrucción y organizar protestas en su propiedad”. La policía de Tinley Park ha enviado patrullas adicionales al lugar.

En una publicación en Instagram, Taylor afirma que fue atacada por la pareja.

“Ella me golpeó y comenzamos a pelear. Su esposo luego salió del auto y comenzó a tirar de mi cabello, golpeándome la cabeza contra la ventana y dándome puñetazos en la cara, además de escupir insultos raciales ...”, leyó la publicación de Taylor. “...¡¡¡Tenían mis llaves y no me permitían llegar a mi auto, a mi bebé !!!”.

Desde entonces, la publicación ha obtenido miles de me gusta y comentarios en la plataforma de redes sociales.

“En Tutor Time, trabajamos arduamente para fomentar un entorno seguro, acogedor y enriquecedor donde se valoren las diferencias y que las interacciones estén libres de prejuicios”, según un comunicado del portavoz de Tutor Time. “Creemos que todos en nuestra comunidad escolar merecen ser tratados de manera equitativa, con respeto y dignidad. No toleramos el comportamiento agresivo de ningún tipo, por parte de nadie”.

En la declaración, Tutor Time agregó: “... La situación no estaba relacionada con el cuidado de los niños e involucró una disputa entre dos familias escolares que condujo a un altercado físico. Su comportamiento fue inaceptable y un hecho inusual dentro de nuestra comunidad escolar. La incapacidad de resolver sus diferencias de manera pacífica, sin un comportamiento agresivo, y nada más, llevó a la cancelación de la inscripción de ambas familias la semana pasada”.

Luna-Delgado y O'Donnell no pudieron ser contactados para hacer comentarios.

La policía de Tinley Park dijo que todavía están buscando videos adicionales de la pelea o de cualquier persona que haya presenciado el altercado.