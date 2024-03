Cinco dominicanos, dos venezolanos, un colombiano y un boricua abrirán en día inaugural de MLB

Cinco pitchers de la República Dominicana, dos de Venezuela, uno de Puerto Rico y otro de Colombia han sido designados para abrir en el día inaugural de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas.

Habrá un duelo netamente dominicano cuando Luis Castillo de Seattle enfrente a Bryan Bello de Boston en la casa de los Marineros, el T-Mobile Park, el 28 de marzo. Castillo abrirá en el día inaugural por cuarta vez en su carrera y será la primera oportunidad para Bello.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Por lo menos la mitad de los equipos ya habían anunciado sus abridores de la jornada inaugural, incluyendo 15 juegos el 28 de marzo.

“El que tu líder te diga que vas a ser la personas que abra el primer juego de la temporada es un honor”, aseguró el pitcher de Colorado Kyle Freeland en un video que publicó el equipo para anunciar al abridor. “Definitivamente no lo tomo a la ligera. Es increíble saber y esa sensación de que lograste algo que sólo un puñado de chicos pueden hacer de forma consistente”.

La MLB inició el miércoles en Seúl, Corea del Sur con Tyler Glasnow, recién llegado a los Dodgers de Los Ángeles, enfrentando a Yu Darvish de San Diego. Glasnow firmó por cinco años y $136.5 millones con los Dodgers tras un canje con Tampa Bay.

Pero quizá el duelo más notable es el de Zach Wheeler de Filadelfia ante Spencer Strider de Atlanta en el Citizens Bank Park.

Corbin Burnes, el ganador del Cy Young 2021 con Milwaukee, debutará con Baltimore abriendo

de visita ante los Angelinos de Los Ángeles.

El puertorriqueño José Berríos subirá al montículo por Toronto en el Tropicana Field para su cuarta apertura del día inaugural — y su segunda en tres campañas con los Azulejos al medirse contra Zach Eflin de Tampa Bay.

Pablo López y Jesús Luzardo serán los dos venezolanos que abrirán. López lo hará por segunda vez en su carrera y segunda seguida con los Mellizos de Minnesota ante Cole Ragans de los Reales Kansas City en el Kauffman Stadium.

Luzardo se bautizará con la misión al abrir en casa por los Marlins de Miami contra Mitch Keller de Pittsburgh.

El colombiano José Quintana abrirá por segunda vez en un día inaugural, al hacerlo por los Mets de Nueva York en el Citi Field ante el dominicano Freddy Peralta y los Cerveceros Milwaukee. Zurdo de 35 años, Quintana abrió el juego inaugural de los Chicago White Sox en 2017. Peralta tendrá la asignación por primera vez en su carrera.

Los otros dominicanos que abrirán serán Framber Valdez de Houston y Frankie Montás de Cincinnati. Ambos lo harán por tercera ocasión, con Valdez una detrás de la otra por los Astros. Las dos previas de Montás fueron con Oakland en 2020 y 2022.

Los Chicago White Sox anunciaron el lunes que el zurdo Garrett Crochet tendrá su primera apertura el día inaugural. El pelotero de 24 años cambiará a la rotación esta campaña, después de sus anteriores 72 apariciones en Grandes Ligas fueron como relevo.

Oakland le dio la asignación del primer día a Alex Wood, el zurdo de 33 años,que nunca ha tenido labor de abridor.

Otros duelos de abridores del primer día incluyen a Burnes vs. Patrick Sandoval de los Angelinos; Montás vs Josiah Gray de Washington; Valdez vs el cubano Néstor Cortés de los Yanquis; Crochet vs Tarik Skubal de Detroit; Nathan Eovaldi de Texas vs Justin Steele de los Chicago Cubs; Freeland ante Zac Gallen de Arizona; y Wood contra Shane Bieber de Cleveland.

Logan Webb recibió la llamada de San Francisco cuando los Gigantes inicien la temporada ante Padres y Mike Mikolas lanzará con los Cardenales de San Luis ante los Dodgers.