Cicero: piden justicia para joven muerto durante disturbios por saqueos

La familia de un joven hispano que fue asesinado en Cicero el lunes en medio de los hechos violentos que se registraron en esa localidad, asegura no tener consuelo y les piden a las autoridades que investiguen quien le quitó la vida.

Soledad Rodríguez asegura que aún no puede procesar el asesinato de su primo Victor Cazares quien según la policía es una de las dos víctimas mortales de los disturbios que estallaron en la tarde del lunes.

De acuerdo con su familia, Victor tenía 27 años y trabajaba con una empresa privada de recolección de basura. La familia dice que era un joven especial.

“Definitivamente hay mucho coraje, hay mucho sentimiento, hay mucho dolor”, dijo Rodríguez.

El martes, las autoridades de Cicero precisaron que Cazares murió en medio de un tiroteo que se registró cerca de las 6 p.m. del lunes en el oeste de la calle 14.

Imágenes aéreas captaron lo que parece ser al joven en el piso a las afueras de la tienda Super Espiga, siendo atendido por los paramédicos antes de ser transportado en una ambulancia.

“Los ciudadanos están tratando de proteger los vecindarios y hay muchos enfrentamientos que resultan en muchas peleas que terminan en tiroteos como estos dos que tenemos”, dijo el martes Jerry Chlada, Jefe de Policía de Cicero.

Hasta este miércoles, la policía de Cicero no ha ofrecido más detalles de la investigación, sin embargo su versión coincide con la de la familia quienes aseguran que el joven salió a defender al supermercado que está ubicado cerca de su casa en medio de amenazas de saqueo.

“Era no más, su bondad, sus buenas intenciones de ir a defender al señor de Espiga salió y ya, es muy difícil porque no estábamos allí, no hemos ido allí”, dijo Rodríguez.

Entre tanto, Ray Hanania, vocero de la ciudad de Cicero se refirió a la muerte de Cazares a través de un comunicado que dice en parte.

“La policía de la ciudad de Cicero está investigando de manera activa y agresiva el asesinato de Cazares. Es una tragedia que el presidente Dominick condenó como resultado de las acciones violentas de agitadores externos que han llevado su violencia a nuestra comunidad”

La oficina del médico forense del condado Cook, indicó que el joven presentaba un impacto de bala en la Cabeza y concluyó que su muerte fue un homicidio.

En medio del dolor, la familia de Victor Cazarez está a la espera de que las autoridades le entreguen el cuerpo para poder organizar los servicios funerarios.