Chicago se prepara para Halloween, alcaldesa no quiere grandes multitudes

Falta poco más de un mes para Halloween y algunos en los EEUU ya han anunciado sus planes para cancelar el famoso "trick-or-treating" por la pandemia de coronavirus, pero ¿cómo serán las cosas para Chicago?

La alcaldesa Lori Lightfoot informó el miércoles que la ciudad ya está trabajando posibles planes de acción, pero los detalles se darán en próximos días.

"Estamos trabajando en planes para reconocer y celebrar Halloween, que sé que es un momento importante para muchos, incluidos los niños de mi vecindario, pero lo haremos de una manera que sea consistente con la guía de salud pública", dijo Lightfoot.

Los funcionarios de salud en el condado de Los Ángeles ya han prohibido el salir a pedir dulces, los carnavales y las casas encantadas ante la preocupación de la propagación del coronavirus.

Lightfoot aclaró que aunque no sabe cuáles serán los planes de la ciudad a finales de octubre, no se espera ver grandes grupos de niños pidiendo dulces este año.

"Obviamente, es un momento muy diferente y no espero ver multitudes masivas", dijo Lightfoot. "No es seguro para los niños, no es seguro para los adultos".

Ese es un sentimiento del que hicieron eco los expertos en salud del área, quienes dijeron que si bien las festividades navideñas no se cancelarán por completo, ciertamente se verán diferentes.

El Dr. Mark Loafman, presidente de medicina familiar y comunitaria de Cook County Health, dijo que las vacaciones ya eran un tema delicado para los médicos mientras trabajan para combatir una epidemia de obesidad, pero el coronavirus trae aún más desafíos a la mesa.

"Eso es algo con lo que siempre luchamos independientemente de COVID de todos modos, ya sabes, alentar a las familias a encontrar formas más saludables de celebrar y no poner caramelos y comida con calorías realmente vacías en ese altar para celebrarlo".

Mantener grupos pequeños y una higiene adecuada podría ser una forma de que las familias sigan celebrando, dijo Loafman.

"Lo que recomendamos es que sepas que las familias se juntan, por lo que son casas seguras donde sabemos quién va a ir a dónde y sabemos que la gente está siguiendo los protocolos y está celebrando, vistiéndose y otras ocasiones que serían útiles, y buena familia. tradiciones y ese tipo de cosas ", dijo Loafman.

Los padres esperan darles a sus hijos una sensación de normalidad durante un momento difícil.

"Espero que los niños puedan hacerlo", dijo Emily Neis, mamá de Chicago. "Sé que estarán entusiasmados".

A algunas mamás se les ocurren otras ideas para que sus hijos se diviertan en Halloween.

"Probablemente iremos a la casa de nuestros amigos y tendremos como un concurso de Halloween con sus disfraces y esas cosas", dijo Jasmine Camacho.

Algunos dueños de negocios tienen la esperanza de que Halloween pueda proporcionar una excusa para que los niños se diviertan durante un año turbulento.

"No hay otro día festivo en el que se supone que debes usar una máscara", dijo Courtland Hickey, propietario de Chicago Costume. “Lo necesitamos desde una perspectiva empresarial, pero creo que la gente también lo necesita. Vestirse y salir y ser otra persona podría ser una verdadera catarsis para mucha gente ".

Cuando se trata de formas adecuadas de repartir dulces, existen desafíos que vienen con múltiples opciones.