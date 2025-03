Chicago revela la lista de sus festivales de verano

Se avecinan cielos más soleados: se ha publicado oficialmente la programación de los festivales de primavera y verano de Chicago de 2025.

La programación, publicada el jueves por el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el Departamento de Asuntos Culturales y Eventos Especiales, muestra el "vibrante espíritu artístico, cultural y comunitario" de la ciudad, según se indica en un anuncio.

"Desde festivales de música de clase mundial hasta celebraciones en los barrios, Chicago sigue siendo un destino de primer nivel para vivir experiencias inolvidables", dijo Johnson en el anuncio. "Parte de lo que hace que nuestra ciudad sea un lugar tan extraordinario es nuestro compromiso de invitar a los residentes y visitantes a explorar Chicago a través de una programación diversa y acogedora que atrae a la gente no solo a nuestros parques frente al lago y al centro de la ciudad, sino también a los barrios y comunidades".

El programa incluye todo, desde festivales callejeros y de barrio, hasta música en Millennium Park y eventos icónicos, como el Chicago Air & Water Show y el Taste of Chicago. El primer evento del programa, la apertura de los numerosos mercados de agricultores de Chicago, se lleva a cabo en mayo.

"Los increíbles eventos y festivales organizados cada año por el dedicado equipo de DCASE realmente energizan a Chicago cada primavera y verano", dijo la comisionada de DCASE, Clinée Hedspeth, en el anuncio. "No hay mejor manera de dar la bienvenida a la temporada de renovación y calidez que con festividades que reúnen a todos para celebrar las artes, la cultura y el entretenimiento de la manera en que nuestra ciudad lo hace de manera única".

La programación completa y las fechas de los festivales y eventos de primavera y verano de Chicago de 2025 se pueden encontrar a continuación, según DCASE:

Lista de eventos de verano y primavera de Chicago de 2025:



Mercados de agricultores de Chicago (en toda la ciudad, incluida Daley Plaza): de mayo a octubre; el mercado de Division Street abre el sábado 17 de mayo y el mercado de Daley Plaza abre el sábado 17 de mayo 22. ChicagoFarmersMarkets.us

Maxwell Street (1330 S. Halsted): segundo domingo, de mayo a octubre. MaxwellStreetMarket.us

Ceremonia de colocación de coronas de flores y desfile del Día de los Caídos (Daley Plaza y State Street): sábado 24 de mayo. Chicago.gov/DCASE

Millennium Park Summer Workouts (Great Lawn): sábados 17 de mayo - 30 de agosto. MillenniumPark.org

Chicago Blues Festival (Ramova Theatre, Jay Pritzker Pavilion y en todo Millennium Park): jueves y domingos 5 - 8 de junio. MillenniumPark.org y ChicagoBluesFestival.us

Millennium Park Summer Music Series (Jay Pritzker Pavilion): 10 conciertos, la mayoría los lunes y jueves, del 26 de junio al 7 de agosto. MillenniumPark.org

Chicago Gospel Music Festival (Jay Pritzker Pavilion): 12 de julio. MillenniumPark.org y ChicagoGospelMusicFestival.us

Millennium Park Summer Film Series (Jay Pritzker Pavilion): martes 1 de julio - 26 de agosto. MillenniumPark.org

Chicago SummerDance (en toda la ciudad, incluidos eventos especiales y temporales, eventos de Night Out in the Parks: fechas seleccionadas a confirmar de junio a septiembre) – Horario del Spirit of Music Garden: jueves y sábado 7 de agosto – 23 de agosto. ChicagoSummerDance.org

Chicago Air and Water Show (North Avenue Beach & Lakefront): 16 y 17 de agosto, con un ensayo el 15 de agosto. ChicagoAirandWaterShow.us

Chicago House Music Conference & Festival (Chicago Cultural Center, Millennium Park, Spirit of Music Garden y Riverwalk): viernes 22 de agosto – sábado 23 de agosto. Chicago House Music Conference se llevará a cabo en el Chicago Cultural Center el viernes 22 de agosto. ChicagoHouseMusicFestival.us

Chicago Jazz Festival (en toda la ciudad, incluido el Chicago Cultural Center y Millennium Park): jueves a domingo, 28 a 31 de agosto. MillenniumPark.org y ChicagoJazzFestival.us

Taste of Chicago (Grant Park y vecindarios): viernes a domingo, 5 a 7 de septiembre. Tres eventos Taste adicionales en el vecindario en Marquette Park (domingo 28 de junio), Pullman Park (sábado 19 de julio) y Albany Park (sábado 9 de agosto). TasteofChicago.us

Festival de música del mundo de Chicago (en toda la ciudad, incluido el Centro Cultural de Chicago): del viernes 26 de septiembre al domingo 5 de octubre. WorldMusicFestivalChicago.org

Eventos festivos de la ciudad (Millennium Park): ceremonia de iluminación del árbol, el viernes 21 de noviembre; mercado festivo, del viernes al domingo 21 al 23 de noviembre; festival de canto festivo, los viernes 5, 12 y 19 de diciembre

El Festival de música de Grant Park (presentado por la Asociación de orquestas de Grant Park con el apoyo del Distrito de parques de Chicago y DCASE) se lleva a cabo los miércoles, viernes y la mayoría de los sábados, del 11 de junio al 16 de agosto en el pabellón Jay Pritzker en Millennium Park. Más detalles en GPMF.org