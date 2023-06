Suburbios de Chicago implementan restricciones de riego ante condiciones de sequía

Dos comunidades suburbanas están implementando restricciones de riego como resultado de las condiciones de sequía que se han apoderado del área de Chicago en las últimas semanas.

Según los funcionarios de la Villa de New Lenox, las restricciones de riego de Nivel 1 entraron en vigencia tanto en su comunidad como en la vecina Mokena.

Los funcionarios citaron las persistentes “altas temperaturas y la falta de lluvia” como el motivo detrás de la decisión.

Según un comunicado, solo se permitirá el riego en el exterior los días impares para aquellos cuyo domicilio termine en número impar, y los días pares para aquellos cuyo domicilio termine en número par.

Solo se permitirá regar entre 7 a.m. y las 11 a.m., y no se permitirá regar por la noche hasta nuevo aviso, según las autoridades.

Según el Monitor de sequía de EEUU, la mayor parte del área de Chicago se encuentra en un nivel de sequía "moderado" o "grave" esta semana, con precipitaciones totales muy por debajo de sus promedios estacionales y la vegetación experimenta un estrés significativo.

A los problemas se suman las temperaturas que han estado persistentemente entre los 80 grados esta semana, y no se pronostica lluvia hasta al menos el domingo, según las autoridades.

Se insta a los residentes a que solo rieguen el césped y las plantas en las horas con menos calor del día, y los riegos matutinos generalmente permiten que la humedad se absorba en las plantas antes de que el sol la queme.