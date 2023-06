Chicago: residentes de Lakeview están molestos después de que adolescentes causaran daños a automóviles y propiedades

Al menos dos arrestos fueron reportados el lunes por la noche en el vecindario de Lakeview después de que ocurriera una "toma de control de adolescentes", con los residentes recordando el caos que ocurrió.

La policía y testigos indicaron que muchos de los individuos involucrados en el incidente saltaron de los trenes de la línea roja del CTA en la parada de Belmont y pronto comenzaron a bloquear el tráfico y a saltar sobre los autos.

"Es realmente la segunda parte del Orgullo", dijo uno de los participantes a Captured News. "Necesitamos más de un día para esto".

Si bien la violencia fue mínima o inexistente en la mayoría de los casos, hubo muchas interrupciones de tráfico e incluso daños a la propiedad.

El comediante Dominic Rescigno acababa de terminar un espectáculo en el Annoyance Theater cuando intentó llegar a su auto estacionado en la cuadra 900 de la avenida Belmont.

"Veo un disturbio sucediendo en la calle, rodeado de policías que están observando", dijo. "Me acerqué a uno de los policías y le dije 'mi auto está allí' y él dijo 'estás jodido', y así fue".

Dijo que no podía ver su auto, pero temía lo peor.

"Pude ver que la gente estaba saltando sobre los autos. No pude ver mi auto, pero lo supe", dijo. "Esta mañana, bajamos a las 6:30 a. m., y estaba totalmente destruido".

Rescigno dijo que él y su pareja compraron el auto como regalo de Navidad el uno para el otro. Ahora está en un taller, con una factura estimada de reparación de $15,000.

"Todos dicen 'tienes que llamar al seguro'. Lo hicimos, y nos dijeron 'no tienes el paquete que cubre el seguro contra disturbios'", recordó con un suspiro. "Pensé que era una broma. No me di cuenta de que tenía que marcar la casilla de 'disturbios'".

La policía de Chicago indicó que sus esfuerzos por detener el flujo de adolescentes a la parada de Belmont fueron obstaculizados por los funcionarios del CTA, quienes se negaron a hacer que los trenes pasaran por la zona.

También se les pidió a los oficiales que respondieran a otras llamadas en el área, pero no pudieron hacerlo.

"No podemos responder ahora. Estamos superados en número aquí", dijo un oficial por radio.

Los funcionarios de la policía indicaron que "trabajan en estrecha colaboración" con sus socios y que "agradecen su continuo apoyo y colaboración" para tratar de responder a este tipo de eventos.

Por ahora, Rescigno y otros vecinos se quedan preguntándose qué salió mal la noche del lunes.

"Sería bueno vivir en un mundo donde pudiera pedirle ayuda a un policía", dijo.

El concejal de Chicago, Bennett Lawson, indicó que se realizaron al menos dos arrestos y la policía logró dispersar a las multitudes aproximadamente a las 3 a. m.