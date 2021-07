Chicago: Regresan dos estados al aviso de viajes por COVID-19

Este martes el Departamento de Salud de Chicago anunció el regreso de dos estados al aviso de viajes por COVID-19 y recomiendan a viajeros no vacunados tener una prueba negativa o entrar en cuarentena voluntaria por 10 días al llegar a Chicago.

Debido a que los estados de Missouri y Arkansas están experimentando un aumento en casos de COVID-19, el Departamento de Salud de Chicago tomó la decisión de agregarlos a la advertencia de viaje y aclaran que no es una orden.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Se recomienda a todas las personas no vacunadas que viajen desde Missouri o Arkansas que obtengan un resultado negativo de la prueba COVID-19 no más de 72 horas antes de llegar a Chicago o que entren en cuarentena por 10 días tras su llegada", dijo el CDPH. "El CDPH continúa enfatizando la importancia de vacunarse contra el COVID y el uso de mascarillas en vuelos, aeropuertos y transporte público".

Los más de 15 casos positivos de COVID-19, reportados por cada 100,000 personas en los pasados 7 días, fueron los causantes de que ambos estados regresarán al aviso de viajes de la ciudad.

Además, el CDPH dijo que datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que "las tasas de casos de COVID constantemente han aumentado en otras áreas del país", destacando a Nevada, Luisiana, Utah, Wyoming, Florida y las Islas Vírgenes de EE. UU.

“La pandemia de COVID-19 no ha terminado, y esto solo demuestra que el virus sigue siendo una gran amenaza y que no debemos bajar la guardia", dijo la comisionada del CDPH, la Dra. Allison Arwady, en un comunicado. "Eso significa vacunarse y usar una máscara en lugares públicos si no está completamente vacunado".

Arwady señaló que alrededor del 99% de los casos nuevos de COVID, las hospitalizaciones y las muertes ocurren entre personas no vacunadas.

Consulta aquí la página web de la ciudad de Chicago con información actualizada para viajeros.

Naranja

Los estados tienen un promedio continuo de 7 días por encima de 15 casos / día / 100,000 residentes.

Cuarentena de 10 días ó prueba negativa previa a la llegada de no más de 72 horas antes de la llegada a Chicago con uso estricto de mascarilla, distanciamiento social y evasión de reuniones en persona

Amarillo

Estados con un promedio continuo de 7 días de menos de 15 casos / día / 100,000 residentes.

No se requiere prueba de cuarentena o previa a la llegada. Mantenga un estricto uso de mascarilla, distanciamiento social y evitar las reuniones en persona.

Cabe señalar que lo anunciado el martes es solo un aviso y no todavía no es una orden.