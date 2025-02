Hielo, aguanieve y nieve azotan toda el área de Chicago: ¿Qué esperar y hasta cuándo?

Llámelo la calma antes de la tormenta: si bien esta mañana de miércoles estuvo seca, la lluvia helada, el aguanieve y la nieve que se acumularán más tarde esta noche podrían crear grandes impactos en el regreso a casa.

Prepárese para las carreteras con hielo que persistirán hasta el jueves por la mañana.

Como parte del sistema, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de tiempo invernal para todo el noreste de Illinois y partes del noroeste de Indiana. En los condados de LaSalle, Grundy y Kankakee, en Illinois, y el condado de Newton, en Indiana, la advertencia entrará en vigencia a las 4 p. m., y se esperan lluvias heladas y acumulaciones totales de hielo de alrededor de una décima de pulgada.

En todas las demás zonas, la advertencia entrará en vigor a las 6 p. m., según el NWS, y se esperan acumulaciones de hielo menores en el norte. Todas las advertencias expirarán a las 6 a. m. del jueves.

"Las carreteras, y especialmente los puentes y pasos elevados, probablemente se volverán resbaladizas y peligrosas", advirtió el NWS. "Espere esta noche si la carretera está resbaladiza".

A medida que se acerca el clima invernal, esto es lo que puede esperar y cuándo las condiciones serán peores.

Mira aquí la advertencia del NWS para nuestra área:

Tips on how to avoid slipping and falling on icy pavement #ILwx #INwx (4/5) pic.twitter.com/6dToUFFKkr

— NWS Chicago (@NWSChicago) February 5, 2025