“Nos dio la espalda”: Acusan a Vallas de no pagar a trabajadores de su campaña por alcaldía de Chicago

Un grupo de personas quienes dicen haber trabajado para la campaña por la alcaldía de Paul Vallas se reunieron al sur oeste de Chicago para expresar su descontento con el excandidato, alegan que no les ha pagado.

Antonio Salgado fue parte de un grupo de personas que se reunió la tarde del miércoles y expresaron su descontento, dicen que tenían planeado ir a recoger sus cheques y hasta el momento siguen sin recibirlo.

“No tiene que engañarnos, ya lleva tres miércoles seguidos que nos dicen vengan, les vamos a pagar y nos cancela. Ya van tres veces que nos cancelan”, dijo Salgado.

Dice que recibió dos cheques, pero supuestamente no tenían fondos. “Uno de $437 y uno de $75 y el banco me llamó a los 10 días, me dijeron que los cheques no tenían dinero, yo tenía como 500 dólares en mi cuenta, los sacaron de ahí para cubrir el dinero de los cheques”, dijo.

Otras personas también presentaron las mismas quejas. Dicen no tener respuestas ni de Vallas ni de su equipo, alegan que se sienten frustrados.

“Es algo triste y frustrante, estuvimos caminando por las calles en el frío poniendo sus pancartas y sentimos que nos dio la espalda”, comentó Jacob Malagón

Telemundo Chicago intentó comunicarse con el equipo de Paul Vallas para obtener alguna respuesta pero hasta el momento no han accedido.