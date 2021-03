Chicago espera recibir la vacuna de Johnson & Johnson esta semana

Apenas unos días después de que se aprobara la vacuna contra el coronavirus de inyección única de Johnson & Johnson para uso de emergencia, ya se están dando envíos, y algunos podrían llegar a Chicago esta semana, informaron las autoridades.

El Departamento de Salud Pública de Chicago informó esperan que las primeras dosis de la tercera vacuna aprobada podrían llegar esta semana.

"La aprobación de la Autorización de uso de emergencia para la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson es una gran noticia para los esfuerzos de vacunación de la ciudad de Chicago", dijo el departamento en un comunicado. "La vacuna Johnson & Johnson es segura y eficaz, especialmente para prevenir enfermedades graves y la muerte, requiere una sola dosis y tiene menos efectos secundarios informados que otras vacunas COVID-19 disponibles".

La farmacéutica promete 20 millones de dosis en los próximos días.

El departamento dijo que se dará a conocer más información sobre cómo se distribuirá la vacuna más nueva "cuando podamos".

Johnson & Johnson comenzó a enviar su vacuna contra el coronavirus en los Estados Unidos el lunes para ser aplicada a partir del martes.

La compañía, que obtuvo la aprobación de emergencia para su inyección de dosis única este fin de semana, está enviando las dosis desde su Centro de Distribución McKesson en Shepherdsville, Kentucky.

"Estamos enviando 4 millones literalmente mientras hablamos", dijo el lunes el director ejecutivo de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, en el programa "TODAY" de NBC. “Dentro de las próximas 24 a 48 horas, los estadounidenses deberían comenzar a recibir la vacuna”.

La vacuna de Johnson & Johnson podría obtener aprobación de emergencia este sábado.

J&J entregará alrededor de 16 millones de dosis más para fines de marzo. Gorsky dijo que la compañía espera distribuir 100 millones de inyecciones para junio y mil millones para fin de año.

Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades votaron abrumadoramente el domingo para recomendar la vacuna para adultos mayores de 18 años. Sumándose a las vacunas de Pfizer y Moderna que fueron autorizadas en diciembre.

Las dosis adicionales se producen mientras Chicago continúa trabajando para vacunar a los elegibles bajo la Fase 1B de su lanzamiento de vacunas, optando por no aumentar la elegibilidad ya que la oferta continúa por detrás de la demanda. El jueves, Illinois pasó a lo que llamó Fase 1B Plus, que agregó personas con afecciones médicas de alto riesgo y comorbilidades a la lista de personas elegibles, pero Chicago y varios condados circundantes optaron por no expandirse, citando una escasez de dosis.

La noticia también llega cuando la ciudad se prepara para lanzar un sitio de vacunación masiva en el United Center este mes en asociación con el gobierno federal.

"Esta vacuna es otra herramienta poderosa que tenemos en nuestro esfuerzo por poner fin a esta pandemia y cualquier persona que tenga la oportunidad de recibir la vacuna debe tomarla para protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad", se lee en el comunicado del CDPH.