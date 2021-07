Chicago emite aviso a viajeros de Florida, Louisiana y Nevada tras aumento de casos de COVID-19

Este martes, el Departamento de Salud de Chicago añadió tres estados más al aviso de viajes por COVID-19 y recomiendan a viajeros no vacunados tener una prueba negativa o entrar en cuarentena voluntaria por 10 días al llegar a Chicago.

Florida, Louisiana, Nevada, y las Islas Vírgenes, fueron agregados a la orden de viajes mientras el país continúa experimentando un aumento constante de nuevos casos de COVID-19.

Missouri y Arkansas, también permanecen en el aviso tras reportar más de 15 casos positivos de COVID-19, por cada 100,000 personas en las últimas semanas.

El CDPH recientemente hizo la transición de una orden de viaje a una advertencia, lo que significa que personas no vacunadas que viajan desde los estados o territorios bajo el nivel naranja se les recomienda, y no es obligatorio, que obtengan un resultado negativo de la prueba COVID-19 no más de 72 horas antes de su llegada a Chicago y entren en cuarentena por un período de 10 días.

Las personas vacunadas están exentas del aviso, que continuará actualizándose semanalmente. “Nos mantenemos muy por debajo de los picos en nuestras métricas, pero esto recientes aumentos son preocupantes”, dijo la comisionada del CDPH, Allison Arwady.

Todos los viajeros, que llegan a Chicago por aire o por tierra o usen el transporte público de la CTA , deben cumplir con todas las pautas federales del uso de cubrebocas en aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte público, incluidos los aeropuertos y estaciones de tren.

Además, el CDPH dijo que datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que "las tasas de casos de COVID constantemente han aumentado en otras áreas del país", destacando a Nevada, Luisiana, Utah, Wyoming, Florida y las Islas Vírgenes de EE. UU.

“La pandemia de COVID-19 no ha terminado, y esto solo demuestra que el virus sigue siendo una gran amenaza y que no debemos bajar la guardia", dijo la comisionada del CDPH, la Dra. Allison Arwady, en un comunicado. "Eso significa vacunarse y usar una máscara en lugares públicos si no está completamente vacunado".

Arwady señaló que alrededor del 99% de los casos nuevos de COVID, las hospitalizaciones y las muertes ocurren entre personas no vacunadas.

Consulta aquí la página web de la ciudad de Chicago con información actualizada para viajeros.

Naranja

Los estados tienen un promedio continuo de 7 días por encima de 15 casos / día / 100,000 residentes.

Cuarentena de 10 días ó prueba negativa previa a la llegada de no más de 72 horas antes de la llegada a Chicago con uso estricto de mascarilla, distanciamiento social y evasión de reuniones en persona

Amarillo