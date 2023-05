Chicago considera refugiar a migrantes en universidad en Dunning

A medida que continúan llegando nuevos inmigrantes a Chicago desde la frontera sur en Texas, en búsqueda de asilo, la ciudad está considerando un campus universitario en el vecindario de Dunning como un posible refugio temporal.

La ciudad de Chicago considera un plan para albergar a cientos de inmigrantes en el campus universitario Wright. De acuerdo con el concejal del Distrito 38, la ciudad quiere albergar a más de 400 migrantes dentro del centro educativo y utilizarlo como lugar de descanso durante dos meses.

Una fuente policial le dijo a nuestra cadena hermana, NBC 5 Chicago, que la estación de policía del Distrito 12 en el Near West Side de la ciudad ya estaba a capacidad el jueves por la mañana y albergaba a casi 100 migrantes.

Un memorándum del departamento informó que la estación no puede recibir a más personas debido a la falta de espacio, el deterioro de las condiciones sanitarias y la falta de instalaciones apropiadas.

También se le informó a NBC 5 Chicago que había 734 migrantes durmiendo en los pisos de 22 estaciones policiales.

“Si mi comunidad no tiene problema yo la apoyo. La ventaja de esto es sacarlos de las comisarías”, dijo Nicholas Sposato, concejal Distrito 38.

Actualmente la Iglesia Luterana de Cristo en Albany Park se encuentra ayudando a cinco familias migrantes.

“I really hope more charges more faith communities will say we have building we have space we can provide some temporary save cousin for people in this time of Duress”

“Realmente espero que más comunidades religiosas digan tenemos un edificio, tenemos espacio, podemos proporcionar algún albergue temporal para las personas en este momento”, dijo Tom Terrell, pastor de la Iglesia Luterana de Cristo.

De acuerdo con el concejal Sposato, se espera que el próximo martes, la comunidad del Distrito 38 tenga la oportunidad de opinar en una reunión comunitaria sobre esta nueva iniciativa.