Chicago anuncia alivio para propietarios e inquilinos por Covid-19

En un esfuerzo para brindar un alivio a propietarios e inquilinos que se han visto afectados económicamente a raíz del coronavirus, la alcaldesa Lori Lightfoot anunció este miércoles el programa “Compromiso Solidario de Vivienda de Chicago”.

“Por supuesto que cubre a las personas de nuestra comunidad indocumentada, quienes contribuyen significantemente en nuestros vecindarios. Te puedo decir que hemos estado trabajando y tomando sugerencias de funcionarios estatales y de los concejales”, dijo la alcaldesa.

Today, renter advocacy groups, building owners, and lenders joined together to sign the Chicago Housing Solidarity... Posted by Chicago Mayor's Office on Wednesday, April 29, 2020

Por medio de la iniciativa los prestamistas y los propietarios podrían ofrecerles a los inquilinos elegibles y a los titulares de hipotecas, acuerdos de pagos y otras ayudas financieras, sin importar su estatus legal.

“Necesitamos un plan de vivienda que ayude a aliviar el tema no solo del pago de renta, también de hipotecas para ayudar a miles de personas que están en esa situación”, comentó al respecto el concejal Byron Sigcho López.

El mes pasado la Ciudad de Chicago recibió 83,000 solicitudes para subsidios de $1,000 en efectivo, pero solo 2,000 familias se vieron beneficiadas de estos fondos, lo que demuestra la enorme necesidad de ayuda.

A nivel estatal sigue vigente la moratoria hasta el 25 de junio para que dueños de propiedades o bancos no tomen acción legal para desalojos en caso de que los arrendatarios no hayan realizado los pagos de renta.

Mientras tanto, la representante estatal Delia Ramírez le recomienda a personas que necesiten asistencia de vivienda inmediata a que se inscriban en el programa “Homeless Prevention". Encuentra más información aquí.

“Para la comunidad indocumentada, nosotros estamos bien claros que los recursos son limitados, pero este programa de asistencia de renta está abierto a cualquier familia y no va haber ningún problema con la regla de carga pública, ya que los fondos son estatales, así que pueden aplicar ya”, aseguró Ramírez.

Bajo el programa, "Compromiso Solidario de Vivienda de Chicago”, prestamistas se comprometen en otorgarle a los titulares de hipotecas elegibles y dueños de viviendas, un período de gracia para el pago, informes neutrales a las agencias de crédito o sin recargos por pagos atrasados.

También se suspenderá las ejecuciones hipotecarias hasta el 31 de mayo.

Entre las instituciones bancarias que anunciaron su compromiso se encuentran:

• Bank of America

• BMO Harris Bank

• Byline Bank

• CIBC

• Fifth Third Bank

• First Eagle Bank

• First Midwest Bank

• Northern Trust Bank

• PNC

• US Bank

• Wintrust Bank

• Second Federal Credit Union

• Seaway Credit Union

• Lawyers Committee for Better Housing (LCBH)

• Chicagoland Apartment Association (CAA)

• Neighborhood Building Owners Alliance (NBOA)

• Chicago Association of REALTORS (CAR)