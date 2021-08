El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) agregó 12 estados más al aviso de viajes por Covid-19, mientras sigue el alza casos por la variante Delta especialmente entre personas no vacunadas y jóvenes.

A partir del viernes, viajeros no vacunados que lleguen a Chicago de Idaho, North Carolina, Washington, Oregon, California, New Mexico, Montana, Delaware, New York, Indiana, Wisconsin y Iowa, se les recomienda tener una prueba negativa de Covid-19 o entrar en cuarentena preventiva y voluntaria por 10 días.

Haste el martes, 10 de agosto el aviso de viaje incluye 31 estados, Puerto Rico e Islas Vírgenes, tras haber reportado más de 15 casos positivos de Covid-19 por cada 100,000 personas en las últimas semanas.

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Mexico, New York, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming.

Personas completamente vacunadas están exentas del aviso de viajes.

La actualización del aviso de viaje llega cuando el número promedio diario de casos de Covid-19 en Chicago es de 437, un aumento del 46% en comparación con la semana anterior.

La ciudad recuerda que todos los viajeros que llegan a Chicago deben cumplir con las pautas federales del uso de cubrebocas en aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte público, incluidos los aeropuertos y estaciones de tren.

Consulta aquí la página web de la ciudad de Chicago con información actualizada para viajeros.

Naranja

Los estados tienen un promedio continuo de 7 días por encima de 15 casos / día / 100,000 residentes.

Cuarentena de 10 días ó prueba negativa previa a la llegada de no más de 72 horas antes de la llegada a Chicago con uso estricto de mascarilla, distanciamiento social y evasión de reuniones en persona

Amarillo