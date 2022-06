Chicago: activistas en Starbucks pegan sus manos a un mostrador en protesta por cargo de leche vegana y terminan arrestados

Dos activistas fueron arrestados el miércoles después de pegar sus manos al mostrador de una cafetería Starbucks en protesta por un recargo adicional que la compañía cobra a los clientes que soliciten bebidas con leche no láctea.

Los manifestantes del grupo “Personas por el Trato Ético de los Animales”, que incluía a un monje budista, recibieron cargos de allanamiento de morada luego de que un video captó a un oficial de la policía de Chicago y al gerente de la tienda pidiéndole a los dos que despegaran sus manos del mostrador y que continuaran su protesta afuera.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Momentos después, los manifestantes quitaron sus manos del mostrados con la ayuda de lo que parecía ser un cubo de hielo.

Más temprano el miércoles, los seguidores de PETA exclamaban: “¡Salven el planeta! ¡Salva a las vacas! ¡Detén el recargo vegano ahora!" frente a la tienda de Starbucks en la intersección de East Adams Street y South Michigan Avenue, según un comunicado.

El video del evento mostró a dos manifestantes, uno con una camiseta que dice "TERMINAR EL CARGO DE LECHE VEGANA" y el otro con una bata negra y naranja, cada uno con una mano pegada al mostrador de Starbucks.

"Estamos aquí con PETA en este Starbucks de Chicago para avisarles que se despierten y que dejen de cobrar extra por las opciones de leche a base de plantas, animales y ecológicas", le dice un manifestante a la multitud.

"Nadie debería ser penalizado por elegir opciones sostenibles".

Actualmente, Starbucks cobra a los clientes unos 70 centavos adicionales por la leche de origen vegetal en las bebidas y ante la manifestación emitió la siguiente declaración.

“Respetamos los derechos de nuestros clientes a expresar sus opiniones siempre y cuando que no interrumpa las operaciones de nuestra tienda. Con respecto a las leches no lácteas, los clientes pueden personalizar cualquier bebida del menú con leche de soya, la leche de coco, la leche de almendras y la leche de avena por un costo adicional, similar a otras personalizaciones de bebidas. El precio varía mercado por mercado. Agregar un chorrito de cualquier tipo de leche no láctea a las bebidas Brewed Coffee, Iced Coffee, Cold Brew y americano se ofrece sin cargo adicional”.

Una protesta similar se realizó en mayo pasado, cuando el actor James Cromwell pegó su mano al mostrador de Starbucks en la ciudad de Nueva York, también en protesta por la política de recargo de leche no láctea.